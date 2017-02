ELODIE E LELE/ Stanno ancora insieme? Emma Marrone zittisce tutti (Oggi, 18 febbraio)

ELODIE E LELE, NEWS: EMMA MARRONE ZITTISCE TUTTI (OGGI, 18 FEBBRAIO) - Continua il gossip su Elodie e Lele, i due cantanti usciti lo scorso anno dalla scuola di Amici di Maria De Filippi e che quest'anno hanno riscosso un gran successo al festival di Sanremo 2017. Elodie e Lele stavano insieme all'epoca del talent, ma sono in molti a domandarsi se la loro storia duri ancora: in realtà sembra proprio di sì, dato che anche Emma Marrone ha recentemente pubblicato una foto in cui si trova a cena con loro e con scritto "Mi siete mancati piccini". Nonostante sia Elodie sia Lele vogliano tenere per sé la loro vita privata, sembra che ogni dubbio sulla loro storia d'amore sia stato fugato in maniera definitiva. Come mai tanta riservatezza? Forse entrambi vogliono che i giornali siano concentrati più sulla loro musica piuttosto che sulla loro storia d'amore che, essendo molto giovani, cercano di preservare dagli attacchi dello star system. Fanno bene o esagerano?

ELODIE E LELE, NEWS: LA COPPIA PRONTA A FESTEGGIARE... COSA? (OGGI, 18 FEBBRAIO) - Elodie e Lele sono nuovamente sulla cresta dell'onda. I due cantanti di Amici hanno sempre tenuto al sicuro il loro rapporto tano che li abbiamo visto davvero poco insieme durante il talent show di Maria De Filippi nonostante le telecamere e il resto. Gli unici momenti di gioia per i fan erano quelli del serale quando lui, spesso tra le righe, dedicava alla sua amata le sue canzoni e le sue esibizioni. In questo anno li abbiamo visti poco sui social e paparazzati insieme tanto che si pensava che i due si fossero lasciati ma a Sanremo 2017 è nuovamente scoppiato il gossip. I due stanno insieme e continuano a stare bene ed amarsi. L'interesse per loro non è ancora scemato e tutti aspettano una foto o un selfie di coppia che, però tarda ad arrivare. Quello che non è lontano è il primo traguardo di Elodie di Patrizi. Mentre Lele ha trionfato nella sezione giovani, Elodie non è riuscita a salire sul podio ma questo non le ha impedito di portare a casa il suo successo. Proprio ieri è uscito il suo nuovo disco e poco fa Elodie ha potuto vedere il suo lavoro al primo posto in classifica condividendo il podio con la compilation di Sanremo e Comunisti con il rolex di J-Ax e Fedez. Ecco qui la foto che ha postato poco fa su Instagram per festeggiare scrivendo: "Grazie per questo bel buongiorno!Sono curiosa di sapere cosa pensate dell'album". I due approfitteranno per festeggiare questo importante traguardo?

