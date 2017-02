Enrico Brignano e Flora Canto / La figlia Martina arriva in tv

ENRICO BRIGNANO, PORTA IN TV LA PICCOLA MARTINA (PARLIAMONE SABATO, OGGI 18 FEBBRAIO 2017) - Non ha nemmeno una settimana di vita Martina, la figlia di Enrico Brignano e Flora Canto, e già sbarca in tv. Il comico sarà infatti ospite con la sua famiglia di Paola Perego oggi a Parliamone... sabato, il people show in onda su Rai 1. Martina è nata lo scorso venerdì 10 febbraio e l'annuncio è stato dato dal papà sulla propria pagina ufficiale su Facebook. Enrico Brignano ha manifestato tutto il suo amore per la bambina appena nata e ha voluto condividere questo bellissimo momento con tutti i suoi fans. Sul social network ha pubblicato nei giorni successivi alla nascita della bimba anche alcune foto in cui si vedono Flora Canto e la piccola Martina (anche se non in volto). Il giorno successivo alla nascita di Martina il papà ha postato una foto della piccola manina della figlia che stringeva la sua. E lo scatto è stato accompagnato da queste tenere parole: "Mi ha legato per sempre a se...." (clicca qui per vedere la foto).

ENRICO BRIGNANO, DI NUOVO AL LAVORO PENSANDO A MARTINA (PARLIAMONE SABATO, OGGI 18 FEBBRAIO 2017) - Diventato da pochi giorni papà Enrico Brignano torna già a lavoro. Come lui stesso ha fatto sapere a tutti i suoi fans sulla sua pagina Facebook, il comico sarà al Teatro degli Arcimboldi a Milano per uno spettacolo. Ecco come Enrico Brignano ha annunciato ieri questo appuntamento: "Il 1° aprile a Milano ci sarà un doppio spettacolo!!! .... E non è uno scherzo ;-) Alle ore 16:00 ed alle ore 21:00 - Teatro degli Arcimboldi" (clicca qui per leggere). Lo spettacolo si intitola 'En-ricomincio da me' e lo scorso gennaio ha già fatto tappa a Roma. Il prossimo marzo-aprile Enrico Brignano lo porterà in scena a Milano e ad aprile anche a Firenze. 'En- ricomincio da me' è un mix tra i pezzi forti dell'artista e nuove situazioni comiche.A 50 anni Enrico Brignano intraprende un viaggio nel tempo, attraverso un’analisi attenta di ciò che è stato: nello spettacolo rievoca brani storici della sua comicità e si pone di fronte a bivi da ripercorrere prendendo una strada diversa da quella già fatta, per coprire dove lo avrebbe condotto.

© Riproduzione Riservata.