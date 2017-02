FABRIZIO CORONA / News, il messaggio di Gabriele Parpiglia commuove i fans (Oggi, 18 febbraio 2017)

FABRIZIO CORONA, NEWS: IL MESSAGGIO DI GABRIELE PARPIGLIA PER L’EX RE DEI PAPARAZZI – Gabriele Parpiglia commuove i fans di Fabrizio Corona scrivendo un lungo messaggio per l’amico, in carcere dallo scorso ottobre. Giovedì 16 febbraio, si è svolta la prima udienza del nuovo processo contro Corona. In Tribunale, l’ex re dei paparazzi ha potuto riabbracciare la madre Gabriella, la fidanzata Silvia e l’amico Gabriele Parpiglia che, nonostante i mille impegni professionali non l’ha mai abbandonato. Dopo aver riabbracciato l’amico Fabrizio, Parpiglia ha scritto le emozioni provate in quel momento, descrivendo anche il Fabrizio Corona che si è ritrovato di fronte. “Alla fine per pochi minuti, ci siamo abbracciati, parlati e poi abbracciati. Certo: tribunale, guardie giurate, porte blindate. Certo: Fabrizio ancora lì. Testa retta, mani che si chiudevano, pugni che sbattevano sul tavolo. Certo: eravamo ancora di nuovo lì dopo sette anni” – esordisce su Instagram Gabriele Parpiglia che poi continua – “l'uomo con la carovana dei suoi errori, immensi, infiniti, con i jolly sprecati, gli scivoloni 'altissimi'; è ancora fiducioso delle sue ragioni è pronto a combattere, a non cadere, crollare, ma chiude i pugni perché convinto di essere finito di nuovo nei guai, per un qualcosa di risolvibile. In Italia ci sono tanti evasori. Molto più noti di lui e anche le cifre sono più alte. Eppure, eppure lasciamo stare. 'Accidentalis Karma'... Fabrizio. Torna presto. Mi manchi, amico mio. Abbracciare una persona ti fa sentire la voglia di cose normali”, spiega il giornalista promettendo di non rivelare mai quello che gli ha raccontato Corona. Cliccate qui per leggere tutto.

