Fabrizio Moro/ Ad Amici 2017 con "Portami via": la commozione di Giada e la paura di Sanremo

Fabrizio Moro torna ad Amici di Maria De Filippi dopo il Festival di Sanremo 2017: la commozione di Giada e la paura del palcoscenico dell'Ariston - Tra le esibizioni di oggi nello Speciale di Amici di Maria De Filippi c'è stata anche quella del "prof" Fabrizio Moro, reduce da una bellissima avventura al Festival di Sanremo 2017. Una grande emozione per gli allievi della scuola e in particolare per Giada che non è riuscita a frenare l'immensa commozione di un brano così bello e dalle parole così importanti, che l'hanno portata a complimentarsi vivamente con il suo insegnante nonchè noto e apprezzato cantautore. Moro si è anche fatto intervistare, dietro le quinte, da Rudy Zerbi, che ha chiesto quali sono state le emozioni e sensazioni di questa nuova avventura e, in primis, il perchè il palcoscenico di Sanremo faccia sempre così tanta "paura" ai cantanti anche con grandi esperienze alle spalle. "Questo è stato il mio quinto Sanremo, dovrei essere abbastanza navigato e preparato e con le spalle belle larghe - ha esordito Fabrizio Moro, svelando - ma la verità è che ogni volta che poggi i piedi sul palco dell'Ariston ti rendi conto di una cosa molto semplice, ovvero che stai per scrivere un pezzettino della tua storia".

Fabrizio Moro torna ad Amici e si svela a Zerbi: il nuovo album e le parole sul look a Sanremo - La riflessione su tale aspetto continua e Fabrizio Moro infatti svela: "In realtà ogni giorno lo facciamo, però quello è un momento fatidico, lo sai che non puoi più tornare indietro e qualsiasi cosa succederà lo sai che non potrai tornare indietro e che te lo porterai in tutta la tua vita". Zerbi nota inoltre come, rispetto al suo solito look, Fabrizio abbia invece deciso di vestirsi elegante: "Ci tenevo, anche per il look. Ci tenevo a curare qualsiasi aspetto, cosa che poi non ho mai fatto" spiega allora il prof di Amici di Maria De Filippi. Conclude poi parlando del suo nuovo album: "Il 10 marzo uscirà il mio nuovo album che è totalmente inedito, 11 brani ai quali sto lavorando da circa due anni. Sto producendo un album ogni 2 - 3 anni, ogni volta che ne sento l'esigenza senza sposare particolarmente i ritmi del mercato, anche perchè non ci riuscirei. Sono davvero contento di questo album perchè, secondo me, è davvero il più bello che ho fatto finora, sotto tutti i punti di vista".

