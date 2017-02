Francesca De Andrè e Daniele Interrante si sono lasciati?/ Lo scoop del bacio a Pomeriggio Cinque

Francesca De Andrè e Daniele Interrante, amore al capolinea? Il bacio di lei con un altro conferma - Francesca De Andrè e Daniele Interrante si sarebbero lasciati: è questa l'inaspettata notizia lanciata nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio Cinque. Uno scoop che ha lasciato la stessa Barbara D'Urso incredula, tanto da più volte chiedere in studio se fosse una notizia fondata. "No! Non è possibile, Franceschina sta con Daniele, non mi risulta che si siano lasciati...non ci posso credere” ha infatti dichiarato la D'Urso, eppure i paparazzi ospiti nello studio di Pomeriggio Cinque non solo hanno confermato più volte, ma hanno mostrato alla conduttrice una foto della bella Francesca De Andrè (che è ultimamente stata al centro del gossip per un presunto flirt con Andrea Damante) intenta a baciare un altro uomo, scatto che anche Karina Cascella ha confermato di aver visto poco prima dietro le quinte. Un'indiscrezione davvero inaspettata, visto che per Francesca De Andrè e l'ex tronista di Uomini e Donne Daniele Interrante non sembravano esserci segni evidenti di imminente rottura.

Francesca De Andrè e Daniele Interrante, amore finito: ecco chi potrebbe essere il suo nuovo amore - Ma chi è il fortunato che bacia la De Andrè in quella foto? Quello che per ora si sa - come ci svela il portale Gossip.it - è che la bella Francesca è volata per il Benin insieme a Marco Ligabue, fratello del noto Luciano, per stare vicino ai bambini meno fortunati di quelle zone assieme alla Buona Nascita Onlus. Si tratta di un viaggio di beneficenza che la De Andrè ha intrapreso appunto con Marco Ligabue; ma sarà proprio lui l'uomo che la bacia nella foto mostrata alla D'Urso a Pomeriggio Cinque? Il mistero sarà sicuramente svelato nei prossimi giorni, mentre oggi ricordiamo di quando Francesca De Andrè parlava del fidanzato con parole dolci e innamorate: "Nell’intimità lui è più “orsacchiotto che tronista”, l’anello di fidanzamento c’è ma la data del matrimonio non ancora “segnata sull’agenda”. Si parlava, insomma, anche di imminenti nozze: cosa sarà accaduto alla bellissima coppia?

