GERRY SCOTTI/ Postino dalla De Filippi: a chi consegnerà la busta? (C'è posta per te, puntata 18 febbraio 2017)

GERRY SCOTTI, POSTINO DALLA DE FILIPPI: CONSEGNERÀ LA BUSTA A...(C'È POSTA PER TE, OGGI 18 FEBBRAIO 2017) - Sarà divertente vedere Gerry Scotti nell'insolita veste di postino nel programma di Maria De Filippi, C'è posta per te. Della vita privata del noto volto Mediaset poco si sa, se non che è legato sentimentalmente a Gabriella, la donna che gli ha fatto perdere la testa tanto da convincerlo a perdere un po' di peso. Su questo aspetto ha scherzato anche Belen Rodriguez durante una puntata di Tu si que vales, sottolineando come lo zio Gerry abbia iniziato a dimagrarire così tanto che a momenti gli sarebbe spuntata la tartaruga. Il conduttore non ama parlare della propria relazione, che va ormai avanti da ben 10 anni. Anche Gabriella su questo argomento è alquanto riservata; in una delle sue poche dichiarazioni pubbliche ha dichiarato: "La televisione semplicemente non è il mio mondo. Non guardo mai i programmi di Gerry". Dite che farà un'eccezione per il gusto di vedere il proprio compagno da Maria De Filippi in versione portalettere? E soprattutto, chi riceverà la sua missiva?

GERRY SCOTTI, POSTINO DALLA DE FILIPPI: LA CARRIERA (C'È POSTA PER TE, OGGI 18 FEBBRAIO 2017) - Gerry Scotti è pronto a calarsi nel ruolo di postino nella puntata di oggi di C'è posta per te: ma chi è questo presentatore così popolare in tutta Italia? Tutti lo conoscono come Gerry Scotti ma il suo vero nome è Virginio, ed è nato il 7 agosto del 1956 a Miradolo Terme. E' ormai da anni una delle figure di punta di Mediaset e nella sua lunga carriera ha ricoperto svariati ruoli, dal disc jockey in gioventù al conduttore, come detto, passando per una breve parentesi da attore fino a mettere piede in Parlamento. Da giovane tenta la carriera da avvocato, provando a laurearsi in Giurisprudenza. Il successo in radio però lo porta ad abbandonare gli studi. Per la laurea gli mancherebbero soltanto due esami e la tesi e annunciò di voler riprendere e completare quel ciclo. Col nuovo ordinamento però si è passati a 20 esami in arretrato. Nel 1991 si è sposato con Patrizia Grosso, dalla quale si è separato nel 2002, per poi operare un effettivo divorzio nel 2009. Dalla loro unione è nato Edoardo, figlio unico della coppia. La radio è stata a lungo la sua casa, dove ha mosso i primi passi presso Radio Milano International, per trovare il vero successo a Radio Deejay, al fianco di Cecchetto. Ancora oggi viene ricordato come uno dei pionieri di quello che oggi è un vero e proprio colosso dell'FM italiano: l'ultima emittente che lo ha annoverato tra le proprie fila è stata Radio R101. Nel corso degli anni ha anche pubblicato degli album, da Smile del 1987 fino a Siamo tutti equilibristi del 1991, per un totale di sei dischi all'attivo. I suoi programmi di successo quasi non si contano ma, nell'immaginario collettivo, sarà per sempre ricordato per Passaparola e Chi vuol essere milionario. Intrattenimento sano il suo, in grado di mescolare cultura e risate. Amato da tutti, grandi e piccini, si diverte ancora a far televisione senza parolacce ed eccessi, da The Money Drop a Caduta libera, passando per il ruolo di giudice in alcuni talent, come Tu si que vales e Italia's Got Talent.Nella sua carriera ha ottenuto tanti riconoscimenti, tra cui undici telegatti, tre Oscar per la tv, quattro premi per la regia e un posto nel Guinness World Record per essere stato il conduttore alla guida di più puntate in assoluto di Chi vuol essere milionario, formato diffuso in tutto il mondo.

