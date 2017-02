I ragazzi del "Bambino Gesù" / Anticipazioni, Il documentario in 10 puntate su Rai3 racconta la malattia vista con gli occhi dei piccoli pazienti

I RAGAZZI DEL "BAMBINO GESÙ": IL DOCUMENTARIO IN 10 PUNTATE SU RAI3 RACCONTA LA MALATTIA VISTA CON GLI OCCHI DEI PICCOLI PAZIENTI - Il documentario che andrà in onda domani, domenica 19 febbraio, su Rai3 alle 22:50. Protagonisti dieci bambini che racconteranno le loro storie in altrettante puntate: sarà, dunque, possibile conoscere la malattia dal punto di vista di Roberto, Klizia, Annachiara, Flavio, Giulia, Caterina, Sabrina, Simone, Alessia e Sara. Il progetto si discosta dalla fiction "Braccialetti Rossi", interpretata da attori: nel documentario ideato da Simona Ercolani e realizzato da "Stand by me" i protagonisti sono proprio i pazienti. Non tutti gli addetti ai lavori hanno apprezzato questa scelta, spiegata dalla regista: «Vogliamo raccontare l'autenticità della malattia entrando in punta di piedi in una realtà fatta di sofferenza, ma pure di grande speranza» riporta La Stampa. L'obiettivo de "I ragazzi del Bambino Gesù" è di vincere la paura della malattia. La docu-serie, che verrà trasmessa fino al 23 aprile, è stata patrocinata dal Ministero della Salute e dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza.

I RAGAZZI DEL "BAMBINO GESÙ": IL MESSAGGIO - La lotta quotidiana di dieci piccoli pazienti, ricoverati al Bambino Gesù, è raccontata dal documentario che farà il suo debutto su Rai3 domani sera. La serie descrive anche le emozioni che devono affrontare i bambini e le loro famiglie quando scoprono la malattia, che non deve essere un tabù: «Il documentario ci insegna che la malattia è una condizione che attiva meccanismi di coraggio e di solidarietà» ha dichiarato Filomena Albano, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. Il grande messaggio che questo progetto vuole lanciare è semplice: non bisogna darsi mai per vinti nel percorso verso la guarigione. Al termine di ogni puntata di "I ragazzi del Bambino Gesù" sui social dell'ospedale un pediatra e uno specialista risponderanno in diretta alle domande del pubblico sulle questioni sollevate dal racconto. «Il documentario I ragazzi del Bambino Gesù porterà a tutti il messaggio della vita che c'è in ospedale così come è stata raccontata dai pazienti stessi e dalle loro famiglie» scrive l'ospedale su Facebook. Clicca qui per leggere il messaggio integrale.

