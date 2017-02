IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 19 febbraio: pacco regalo in arrivo dai Santacruz, cosa nasconderà?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 19 FEBBRAIO: COSA NASCONDE IL PACCO DI FRANCISCA? - Il Segreto non conosce pausa durante la settimana e torna anche domani su Canale 5 per il tradizione appuntamento serale della domenica. In esso continueranno gli intrighi di Donna Francisca, decisa ad impedire il doppio matrimonio in programma alla Miel Amarga. La Montenegro non avrà nessun intenzione di vedere il lieto fine tra gli odiati Sol e Lucas, Candela e Severo e penserà ad una strategia per creare ulteriori problemi. Dopo essersi diretta alla tenuta con le sue solite minacce, la Montenegro penserà ad una soluzione alternativa necessaria per fare in modo che tutto vada a rotoli. Per questo invierà un misterioso regalo di nozze alle due coppie, che avranno paura di aprirlo, temendo il peggio. Cosa conterrà? Tra Sol e Lucas gli imprevisti non mancheranno, soprattutto a causa dello strano comportamento del dottore. Sol, stanca di vedere il fidanzato tanto sfuggente, deciderà di affrontarlo a viso aperto ottenendo una risposta che la farà sorridere: Lucas teme di essere lasciato davanti all'altare!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 19 FEBBRAIO: RAIMUNDO PREOCCUPA MATIAS - Donna Francisca lo aveva previsto fin dall'inizio temendo che Raimundo si sarebbe cacciato nuovamente nei guai unendosi ai movimenti di protesta. Ma nella puntata serale di domani de Il Segreto anche Matias scoprirà qualcosa di preoccupante relativa al nonno: una valigetta che Ulloa avrà con sé e che avrà al suo interno qualcosa di molto pericoloso. Di cosa si tratterà? Matias riuscirà a mettere in guardia Raimundo prima che sia troppo tardi? Il tutto accadrà nel momento meno adatto, in quanto Emilia e Alfonso si prepareranno ad una breve vacanza per festeggiare la loro riappacificazione. Alla locanda, quindi, resterà solo Matias a vegliare sul nonno, mentre Ramiro sarà sulle nuvole a causa del suo rapporto sempre più profondo con la nuova arrivata Rafaela, ormai stabilitosi a Puente Viejo e diventata una dipendente dell'attività di famiglia. Questa confusione non sembra promettere nulla di buono!

