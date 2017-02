IL SEGRETO/ Anticipazioni puntate italiane e spagnole: Camila è in grave pericolo, Damian la ucciderà?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CAMILA E' IN GRAVE PERICOLO - Damian Dos Casas è il nuovo villain delle puntate spagnole de Il Segreto: il figlio di Hernando, dato per morto molti anni in seguito all'incendio della loro casa, si è presentato a Puente Viejo fingendo di essere Ismael e uccidendo la povera governante Rogelia. Solo quando Hernando e Camila erano pronti a denunciarlo alla Guardia Civile ha ammesso le sue vere origini, facendosi accogliere in famiglia. Se il padre ha subito abbassato le difese nei suoi confronti, non si può dire la stessa cosa di Camila, convinta che il figliastro stesse solo mentendo, in attesa di compiere la sua prossima mossa. Sarà questo il punto di partenza delle puntate della prossima settimana, quando Camila tornerà a casa dopo un breve viaggio con le prove riguardanti le vere intenzioni di Damian, pronta a smascherarlo davanti a Hernando. Si tratterà però di una corsa contro il tempo in quanto il terribile ragazzo si preparerà ad uccidere la matrigna, gettando il suo corpo in un pozzo naturale da lui già identificato.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 18 FEBBRAIO: HERNANDO METTE LE COSE IN CHIARO - Il trasferimento di Camila a Puente Viejo potrebbe presto trasformarsi per lei in un vero e proprio incubo. Ne avremo conferma nella puntata de Il Segreto di oggi, nella quale Hernando deciderà di mettere le cose in chiaro con la moglie una volta per tutte. Dopo avere rifiutato di trascorrere con lei la prima notte di nozze, Dos Casas le dirà di averla sposata per procura senza provare nessun affetto nei suoi confronti. Per loro non potrà esserci nessun futuro insieme, e la cubana dovrà limitarsi a fare da madre a Beatriz. Non sarà questo l'unico motivo di discussione per la coppia: Hernando chiederà alla moglie di evitare i rapporti con gli altri compaesani, andando su tutte le furie quando apprenderà che Donna Francisca e Don Anselmo sono arrivati a Los Manantiales durante la sua assenza. Le dirà inoltre di non recarsi in paese, facendo così in modo che i pettegolezzi nei loro confronti aumentino: ma in tutta risposta Camila si preparerà per una breve passeggiata, chiedendo a Beatriz di seguirla!

© Riproduzione Riservata.