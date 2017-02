INGA LINDSTROM - IL SEGRETO DEL CASTELLO/ Su La5 il film con Jutta Speidel e Roman Knizka

Il film è in onda su La5 in prima serata

INGA LINDSTROM - IL SEGRETO DEL CASTELLO, IL FILM INN ONDA SU LA5 OGGI, 18 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Inga Lindstrom - Il segreto del castello è il film in onda su La5 oggi, sabato 18 febbraio 2017 alle ore 21:10. Una pellicola dramatica, sentimentale e romantica il cui titolo in lingua originale è Inga Lindstrom- Das Geheimins von Gripholm, prodotta in Germania nel 2013 ed è tratta dal romanzo della scrittrice Christiane Sadlo. Il film è diretto dal regista Dennis Satin e tra i protagonisti troviamo Jutta Speidel, nei panni di Helena Carlsonn, Roman Knizka, che interpreta Erik Virta e Jurgen Heinrich, nei panni di Andres Silander. Altri interpreti sono Antonia Feurstein, Sarah Ulrich e Rudiger Joswig. La pellicola fa parte di una serie di tredici film legati alla serie di romanzi di Christiane Sadlo. In Germania è andato in onda in tv nel dicembre del 2013. Il film è stato interamente girato in Svezia e la colonna sonora e tutte le musiche sono state curate e realizzate dal musicista Andreas Wedinger. Altri film della saga di Inga Linstrom sono Inda Linstrom - Cuore di ghiaccio e Inda Lindstrom-Fuga dal passato. Ma adesso vediamo nel dettaglio la trama del film.

INGA LINDSTROM - IL SEGRETO DEL CASTELLO, IL FILM INN ONDA SU LA5 OGGI, 18 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film racconta la triste storia di Helena Carlsonn, una giovane maestra di danza il cui marito, Andres Silander, viene arrestato con l'accusa di omicidio. Andres avrebbe ucciso il padre di Helena inseguito ad un violento litigio tra i due. Dopo la tragedia, scossa dall'inaspettato corso degli eventi che ha investito la sua vita, Helena decide di trasferirsi così a Lione dove vive con sua figlia. Andres sconterà la sua pena detentiva e dopo essere uscito di prigione scoprirà il luogo in cui vivono Helena e sua figlia. Si recherà così da loro con la volontà di dimostrare la sua innocenza ad entrambe. Con grande sorpresa dell'uomo però, scoprirà che sua figlia lo crede purtroppo morto. Helena infatti, pur di non raccontare l'agghiacciante verità alla piccola, decise infatti di mentirle, raccontando una finta verità pur di nascondere la terribile colpa di cui si era macchiato suo padre. Nel frattempo la figlia di Helena e Andres è divenuta adolescente e verrà corteggiata da un poliziotto che non sembra avere buone intenzioni.

© Riproduzione Riservata.