Isola dei famosi 2017 / Quanto durerà tra Moreno e Malena? L'attrice sembra essersi stancata di lui (oggi, 18 febbraio 2017)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, MALENA SI È STANCATA DI MORENO? (OGGI, 18 FEBBRAIO 2O17) - Come finirà la storia tra il rapper Moreno e l'attrice hard Malena all'Isola dei famosi 2017? I due sono spesso stati beccati in atteggiamenti molto intimi, ma spesso Malena si è lamentata del ragazzo e ha preso le distanze da lui e quella che sembra sia una vera e propria cotta. Già qualche tempo ga l'attrice hard aveva detto che tra loro c'era una bella amicizia, ma da lì a chiamarla relazione ce ne passava. Recentemente Malena è tornata a parlare di Moreno, dicendo che il ragazzo è un po' troppo geloso per i suoi gusti. Malena ha confidato alle amiche che Moreno spesso è geloso del suo lavoro e della sua vita e a lei questa cosa non piace. "Fuori dall'Isola una persona così attaccata, vicino a me, resiste dieci minuti. Amo avere i miei spazi, non mi piacciono i rapporti ossessivi. Con il lavoro che faccio capisco che sia difficile trovare una persona, proprio per questo al momento non la cerco. Perché poi vivi anche diversamente il tuo lavoro... poi quando arriverà la persona giusta si vedrà! Non c'è fretta". Game over per il povero Moreno?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, DAYANE MELLO INNAMORATA DI STEFANO BETTARINI? (OGGI, 18 FEBBRAIO 2O17) - Se il povero Moreno forse finirà con il cuore spezzato dopo l'Isola dei famosi 2017, lo stesso non si può dire per Stefano Bettarini, che sembra aver conquistato la modella ex di Mario Balotelli, Dayane Mello. Dayane Mello sarà ospite oggi a Verissimo, dove parlerà anche della sua relazione con l'ex calciatore legato per tanti anni a Simona Ventura. Secondo le anticipazioni pubblicate da TvZap, Dayane Mello avrebbe detto di essere super innamorata di Stefano Bettarini, e di aspettare fiduciosa il suo ritorno dalle Honduras. "Durante le dirette televisive non gli parlavo ma lo guardavo sempre e capivo che era a disagio. Poi la mattina dopo la mia eliminazione, io e Stefano abbiamo fatto una corsa sulla spiaggia. Lì ci siamo presi le mani, ci siamo guardati e ci siamo baciati. Io non ho tempo per giocare, ho tanto da fare. Quindi, mi raccomando Stefano, io sono qua che ti aspetto". Come finirà?

