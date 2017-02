L'ERA GLACIALE 2, IL DISGELO/ Su Italia 1 il film d'animazione con Sid e Manny

L'ERA GLACIALE 2 - IL DISGELO, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 18 FEBRAIO 2017: IL CAST - L'era Glaciale 2 - Il disgelo è il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 2017 alle ore 21:30. Una pellicola d'animazione che è stata diretta dal regista Carlos Saldanha nel 2006 ed è il sequel de L'era glaciale. A dare voce ai protaginisti del film sono Ray Romano e John Leguizamo. La pellicola ha ottenuto un incasso decisamente superiore al primo episodio, che era stato già un successo commerciale di notevoli proporzioni. Questo secondo episodio, uscito nelle sale undici anni fa, ha incassato 660 milioni di dollari a livello globale, a fronte dei 384 del primo. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

L'ERA GLACIALE 2 - IL DISGELO, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 18 FEBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia inizia tre mesi dopo la fine del primo episodio, Manny, Sid e Diego (rispettivamente un mammut, un bradipo e una tigre), trascorrono insieme la propria esistenza in una piccola oasi di ghiaccio. Le cose cambiano repentinamente quando una tartaruga che di nome fa Tony li mette al corrente del fatto che presto il posto in cui vivono scomparirà in conseguenza della fine dell'era glaciale. Ai tre non resta che una unica via per salvarsi, quella di arrivare ad una barca che si trova ad alcuni giorni di cammino dalla conca in cui si trovano, tuttavia questo è proprio il tempo in cui i ghiacci della zona in cui si trovano sono destinati a sciogliersi. Nel corso del viaggio i tre amici si imbattono in Ellie. Questo incontro rende molto felice Manny, perchè costei appartiene alla specie dei mammut. Tuttavia Ellie si comporta come se fosse un opossum, visto che i suoi due fratelli lo sono. La comitiva passa quindi da tre a sei elementi e alla fine si unisce a loro anche Tony, spaventato da due rettili che hanno ucciso un suo amico. Ad un certo punto fa la sua comparsa anche Scrat, che come nel primo episodio è impegnato nel tentativo, vano, di prendere la propria ghianda. Nel corso della traversata Ellie capisce, grazie al passaggio in una zona della sua infanzia, di essere un mammut: a questo punto Manny, che si è invaghito di lei, le propone di procreare per salvare la propria specie. Ellie tuttavia non apprezza quello che sembra un discorso pragmatico e quindi decide di non rivolgergli più la parola. Ad un certo punto la comitiva si trova in una situazione decisamente rischiosa, perchè senza rendersene conto si trovano nei pressi di un pericolosissimo precipizio. Alla fine, nonostante il pericolo, tutti riescono comunque a salvarsi e a proseguire indenni il viaggio. Nel frattempo, entra in scena un gruppo di bradipi, che decide di sacrificare un membro della comitiva, convinto che questo serva ed evitare il disgelo, ma anche stavolta il gruppo riesce a cavarsela. Il giorno successivo a questa ennesima brutta avventura arriva finalmente una buona notizia, in lontananza vedono la barca che è sinonimo di salvezza. Tuttavia l'ultimo tratto di strada che devono percorrere è pieno di geyser che rendono tutto difficile. Il gruppo si divide, perchè alcuni vogliono fare la strada più breve, mentre altri scelgono una strada più lunga ma che sembra più sicura. Manny, che è passato in mezzo ai geyser ed è arrivato alla barca, chiede dove si trova Ellie, che invece ha scelto la strada più breve. Purtroppo nessuno l'ha vista e dopo pochi minuti lo scioglimento dei ghiacci ha inizio. Mentre tutti gli animali salgono di corsa sulla barca, Manny rimane a terra perchè non vede Ellie, quest'ultima è però rimasta incastrata in una cavità insieme ai due opossum che continua a considerare come fratelli. I due opossum riescono a raggiungere Manny che riesce a salvare Ellie. Come se non bastasse, lui e i suoi amici si rendono conto che quella che sembrava essere la fine dell'era glaciale era tutt'altra cosa, ovvero l'inizio della primavera, l'era glaciale quindi non è ancora terminata e Manny si rende conto che la sua specie non è assolutamente in via di estinzione e riesce a fidanzarsi con Ellie.

