LAMBERTO SPOSINI, OGGI COMPIE 65 ANNI: LA FOTO ACCANTO ALLA TORTA SU INSTAGRAM (18 FEBBRAIO 2017) -Il compleanno di Lamberto Sposini è stato festeggiato dal giornalista all'interno dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove periodicamente l'ex volto di Tg1 e Tg5 si ricovera per proseguire il faticoso percorso di riabilitazione seguito all'emorragia cerebrale del 29 aprile del 2011. Qualche giorno fa, pubblicando la foto di una parete dell'ospedale, era stato lo stesso Sposini ad ironizzare con amarezza sulla sua condizione, commentando:"Giallo San Raffaele". In una giornata dolceamara come può essere quella di una persona malata, però, Sposini può trarre fiducia da una cosa che non è mai venuta meno: l'affetto dei telespettatori. Ancora oggi, sulla sua pagina Instagram migliaia di seguaci lo hanno invitato a non mollare e ad insistere nel suo cammino di rinascita:"Felice compleanno, guerriero", ha commentato un utente. Un pensiero che non possiamo non condividere...

LAMBERTO SPOSINI, OGGI COMPIE 65 ANNI: LA FOTO ACCANTO ALLA TORTA SU INSTAGRAM (18 FEBBRAIO 2017) -Oggi, 18 febbraio 2017, Lamberto Sposini compie 65 anni. Un traguardo importante per il giornalista di Foligno, ancora di più in considerazione dell'emorragia cerebrale che lo ha colpito il 29 aprile di 6 anni fa, poco prima di iniziare la puntata de La vita in diretta condotta all'epoca con Mara Venier, una delle poche personalità del mondo dello spettacolo a fargli sentire ancora oggi la propria vicinanza. Per quanto le notizie sulle condizioni di Lamberto Sposini non siano poi così tante, anche oggi il giornalista ha avuto modo di festeggiare a modo suo questo importante compleanno: ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, Sposini ha infatti soffiato le candeline della sua torta attorniato dai propri affetti. Come lo sappiamo? No, nessuna fonte all'interno del centro sanitario lombardo ha parlato: è stato lo stesso Sposini, attraverso il suo profilo Instagram, a pubblicare due foto. Una lo ritrae nell'atto di spegnere una candelina; l'altra nel tentativo di rubare un po' di panna dai dolci. L'augurio che possiamo fargli è quello di riprendersi al più presto e di festeggiare ancora tanti compleanni insieme ai propri cari.

© Riproduzione Riservata.