LO STREGO / Si scontra con Braga, arriverà al serale? (Amici 16, pomeridiano, 18 febbraio)

LO STREGO, IL CANTANTE DEL TALENT DI CANALE 5: SCONTRO CON BRAGA (AMICI 16, POMERIDIANO, 18 FEBBRAIO) – Tutto pronto per un nuovo appuntamento pomeridiano con il talent Amici 16 condotto da Maria De Filippi sulle frequenze di Canale 5. Una puntata che si preannuncia molto intensa in quanto si avvicina sempre di più la fase serale con tutti i vari concorrenti che stanno cercando di mettersi quanto più possibile in mostra nella speranza di centrare questo prestigioso obiettivo. Tra quelli che stanno maggiormente annaspando c’è senza dubbio il cantante Nicolas Burioni meglio conosciuto con il nome d’arte di Lo Strego. Nelle ultime due settimane non ha trovato spazio tra le due squadre e questo lo ha reso particolarmente nervoso e smanioso di esibirsi. Infatti, nel corso della settimana è stato protagonista di un diverbio con l’insegnante Alex Braga giacchè non convinto che il pezzo che gli è stato assegnato possa essere ottimale per mettere in risalto le proprie qualità artistiche. Lo Strego è apparso scontento mentre Braga convinto che potrebbe interpretarlo bene. Nicolas si è detto certo che, esibendosi nelle cover, venga penalizzato. Il professore in maniere abbastanza diretta lo ha invitata a fare un salutare bagno di umiltà ed essere meno presuntuoso.

LO STREGO, IL CANTANTE DEL TALENT DI CANALE 5: SALVATO DAI PROFESSORI (AMICI 16, POMERIDIANO, 18 FEBBRAIO) – Nell'ultima puntata pomeridiana del talent, andata in onda l'11 febbraio 2107, Lo Strego non si è esibito non trovando la fiducia del proprio capitano. La sua squadra ha perso e dopo la decisione di fare la sfida di canto il buon Nicolas spontaneamente si è fatto avanti per andare in sfida. Nicolas si è quindi presentato con classica maglia rossa della sfida quando, ad un certo punto, i professori lo ha bloccato affermando che per loro la scelta non sia giusta. Un’opzione ritenuta rischiosa ritenendo Lo Strego un buon elemento per cui non c’è la volontà di perderlo. Nicolas viene, così, sostituito dalla cantante Elisa la quale si è candidata spontaneamente. Prima di rivederlo all’opera quest’oggi conosciamo meglio. Arriva dalla Repubblica di San Marino, si è laureato in Industrial Design trovando lavoro all'interno di un mobilificio. La sua passione per la musica lo ha portato a scrivere canzoni e ad esibirsi nei locali notturni, diffondendo la sua musica. A novembre 2016 è entrato a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, distinguendosi per estro e talento.

