Loredana Lecciso / La rivelazione su Al Bano:"Io gelosissima, lui..." (Parliamone...sabato, oggi 18 febbraio 2017)

LOREDANA LECCISO, LA SHOWGIRL OSPITE DI PAOLA PEREGO: "IO GELOSISSIMA DI AL BANO. LUI..." (PARLIAMONE SABATO, OGGI 18 FEBBRAIO 2017) -Loredana Lecciso, ospite di Paola Perego a Parliamone...sabato, ha ripercorso gli inizi della sua carriera televisiva, parlando in particolare delle sue esibizioni con la sorella e di come ha gestito la grande popolarità:"In realtà con uno spirito differente che ora non avrei. Guardo con molto affetto quei momenti ironici, divertenti. Oggi probabilmente non sarei in grado di farlo, ma non rinnego nulla. Io sono affezionata a tutto, a ciò che ho fatto di buono e anche agli errori". Ma come si spiega il successo delle sorelle Lecciso? "Non me lo spiego, forse è anche eccessivo. In quel momento c'erano una serie di ingredienti a far scoppiare quel fenomeno che non aveva nessuna pretesa artistica". Quando si parla di Loredana Lecciso non si può non parlare di Al Bano Carrisi e della sua recente eliminazione dal Festival di Sanremo 2017:"Io l'ho chiamato, ero certissima che lui stesse seguendo la gara. Volevo solo commentare, visto che è un uomo che sa incassare molto bene anche degli esiti negativi. Lui però si era addormentato guardando un altro programma. Lui ama la gara e il Festival, potrebbe cantare su tutti i palcoscenici del mondo, ma ama Sanremo". Spazio anche per una curiosità:"Lui non è geloso, io lo sono stata molto di lui. La gelosa sono io, e sono stata male per anni".

LOREDANA LECCISO, LA SHOWGIRL OSPITE DI PAOLA PEREGO: ROTTURA CON AL BANO O SONO TORNATI INSIEME? (PARLIAMONE SABATO, OGGI 18 FEBBRAIO 2017) - Loredana Lecciso sarà ospite di Parliamone... sabato, il people show condotto su Rai1 da Paola Perego. La sua partecipazione al programma non sembra affatto casuale, visto che la settimana scorsa c'è stato uno scontro tra Al Bano Carrisi e Costantino Vitagliano quando quest'ultimo ha chiesto se l'avesse sentita durante la permanenza a Sanremo. La reazione del cantante pugliese nella scorsa puntata è stata particolarmente dura: «A te che te frega, oh!» l'esclamazione spazientita per l'ingerenza nella sua vita sentimentale. Inutile il tentativo dell'ex tronista di Uomini e Donne, ora opinionista di Parliamone... sabato, di minimizzare. «Costantino, solo tu potevi fare questa domanda! C'era un Costantino molto prima di te che diceva in hoc signo vinces. Tu perdes» ha aggiunto poi Al Bano, che non ha voluto render conto a Parliamone... sabato del suo rapporto con Loredana Lecciso (clicca qui per il nostro approfondimento). Lei, invece, uscirà allo scoperto oggi? I loro fan, infatti, continuano a chiedersi se la loro rottura sia definitiva o se, invece, siano tornati insieme.

LOREDANA LECCISO, LA SHOWGIRL OSPITE DI PAOLA PEREGO: L'INTERVISTA A L'ARENA DI GILETTI (PARLIAMONE SABATO, OGGI 18 FEBBRAIO 2017) - Loredana Lecciso ha parlato di Al Bano a L'Arena di Massimo Giletti, ripercorrendo ad esempio i drammatici momenti dell'infarto del cantante pugliese di qualche mese fa. «Mi ha telefonato ed è stato molto tenero, mi ha detto di non dire nulla ai bambini per preservarli. Io l'ho raggiunto a Roma, ho guidato per tutta la tratta io... Grazie a Dio è andata bene» ha raccontato la Lecciso, che ha sfoggiato un nuovo look, con capelli lunghi biondo platino. La showgirl ha poi commentato la partecipazione dell'ex compagno al Festival di Sanremo, spiegando l'attaccante di Al Bano alla kermesse musicale. Poi ha confermato di non essere andata in platea a seguirlo e sostenerlo, spiegando le ragioni della sua decisione: «Volevo fosse un momento suo, non volevo distrarlo. In compenso i nostri figli lo hanno tanto sostenuto a distanza». E se ci fosse stata la possibilità di fare da corista ad Al Bano? La strana idea è venuta in mente a Malgioglio, ma Loredana Lecciso ha ammesso di essere stonata.

