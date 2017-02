Luciana Littizzetto / Postina per una notte: De Filippi sotto torchio? (C'è posta per te, oggi 18 febbraio 2017)

LUCIANA LITTIZZETTO, PER UNA NOTTE: DE FILIPPI SOTTO TORCHIO? (C'È POSTA PER TE, OGGI 18 FEBBRAIO 2017) - Luciana Littizzetto postina per una notte a C'è posta per Te: l'attrice comica piemontese, infatti, vestirà i panni di portalettere nel programma di Maria De Filippi in onda oggi, sabato 18 febbraio 2017 su Canale 5. C'è da scommettere che la mitica Luciana svolgerà questo ruolo in maniera del tutto ironica: obiettivo numero uno? Ovviamente la malcapitata conduttrice, amica di vecchia data della Littizzetto, che finirà nel mirino di Luciana per la sua recente conduzione al Festival di Sanremo 2017. Per mettere in luce le carenze della Maria nazionale, Luciana si rivolgerà a due personalità che il palco dell'Ariston lo hanno già calcato come Simona Ventura e Rocio Morales. Si andrà dalla questione economica all'intervista a Keanu Reeves, passando ovviamente per il tanto discusso bacio sulle labbra da parte di Robbie Williams, che ha generato un'innumerevole dose di meme su suo marito Costanzo, pronto alla 'vendetta' contro il noto cantante.

LUCIANA LITTIZZETTO, LA CARRIERA - Luciana Littizzetto, ospite stasera a C'è Posta per te, è nata il 29 ottobre del 1964 a Torino, ed è una delle conduttrici e attrici comiche più amate e apprezzate del panorama italiano. Luciana adora la sua città e viene da una famiglia di lavoratori: i suoi genitori infatti gestivano una latteria. Si è diplomata presso il conservatorio di Torino, per poi tentare una carriera da insegnante presso la scuola media Carlo Levi. Per nove anni sarà impegnata lì, senza smettere di collaborare con Gioventù Operaia, un mensile sul quale pubblica i suoi primi articoli. Nel 1990 si laurea in materie letterarie, decidendo poi di frequentare la scuola di recitazione presso il circolo Dravelli, diretta da Arnoldo Foà. Dopo gli studi a teatro, a metà degli anni '90 si cimenta con i primi esperimenti televisivi, che vanno a gonfie vele. Su tutti va sottolineato il successo di Ciro, il figlio di Target. Gli anni passano e nel 1999 il pubblico continua ad apprezzarlo a Mai dire gol, per poi seguirla al cinema. Una carriera sul grande schermo non eccelsa ma di successo, soprattutto con Ravanello pallido. La sua carriera l'ha portata anche a sperimentare con la radio. Attualmente è infatti impegnata con Radio Deejay, ma non ha detto addio alla televisione, con Italia's Got Talent che la vede ricoprire il ruolo di giudice e Che tempo che fa, nella cui scaletta occupa il ruolo di disturbatrice del serafico amico Fabio Fazio. Il suo animo artistico l'ha spinta infine a scrivere numerosi testi. La sua casa editrice di riferimento è la Mondadori, che ha portato in libreria ben dodici dei suoi quindici testi, tutti comici e di successo. Sul fronte della vita privata Luciana è legata ormai dal 1997 a Davide Graziano, ormai ex batterista del gruppo Africa Unite. Insieme ormai da 20 anni, hanno due figli in affido.

