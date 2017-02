MASTERCHEF ITALIA 2017 / Ed. 6, anticipazioni: la settima stagione si farà, ecco come partecipare (Oggi, 18 febbraio)

MASTERCHEF ITALIA 2017, ED. 6 ANTICIPAZIONI: LA SETTIMA STAGIONE SI FARA’ – In attesa di scoprire chi sarà il vincitore di Masterchef Italia 2017, Sky ha annunciato la realizzazione della settima stagione del talent show culinario, diventato uno dei talent più amati al mondo. Nonostante Masterchef Italia 6 abbia avuto meno successo rispetto agli anni precedenti, la settima stagione si farà comunque. Le modalità del talent saranno sempre le stesse. Gli aspiranti chef dovranno sfidarsi in cucina, affrontando diverse sfide culinarie, tutte diverse tra loro, per conquistare la fiducia dei giudici che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbero essere ancora Carlo Cracco, Joe Bastianich, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. In vista della settima edizione, a breve cominceranno le prime selezioni. Per candidarsi occorre registrarsi sul sito web di Sky. Successivamente potrete accedere all’apposito form dove si potranno inserire tutti i dati culinari, allegando tutti i documenti necessari per partecipare alle prime selezioni. Non perdete altro tempo, dunque. Per diventare il Masterchef Italia 2018, cliccate qui per iscrivervi.

