MIKE BIRD/ Inediti e nuovi scontri, la spunterà ancora? (Amici 16, pomeridiano, 18 febbraio)

MIKE BIRD, IL CANTANTE DEL TALENT DI CANALE 5: MATURITÀ NEL GESTIRE LA POLEMICA CON RICCARDO (AMICI 16, POMERIDIANO, 18 FEBBRAIO) - Tra poco nel pomeriggio televisivo di Canale 5 va in onda una nuova puntata della fase pomeridiana del talent Amici condotto da Maria De Filippi. Tra i concorrenti che si stanno dando battaglia per approdare nell’ambita fase serale che darebbe loro un enorme esposizione mediatica, c’è il cantante Mike Bird nome d’arte di Michele Merlo. Nell'ultima puntata il ragazzo è stato oggetto di alcune polemiche sollevate, anche se involontariamente, dal professore Alex Braga. Quest'ultimo, durante una sfida che ha visto come protagonisti Mike Bird e Riccardo Marcuzzo, ha esordito affermando che quella fosse una sfida tra i due maschi alfa della scuola, suscitando il disappunto di Riccardo. È vero che Mike ha un carattere abbastanza forte e che lotta per far valere le sue idee ma, durante l'intera discussione, ha dimostrato di non volerla alimentare più di tanto affermando di portare comunque rispetto per il lavoro del collega Riccardo. Insomma un episodio che ha fatto capire la professionalità e la maturità che sembra aver già raggiunto.

MIKE BIRD, IL CANTANTE DEL TALENT DI CANALE 5: BIOGRAFIA E PERCORSO NELLA SCUOLA (AMICI 16, POMERIDIANO, 18 FEBBRAIO) - Michele Merlo in arte Mike Bird, è nato il primo marzo a Marostica in provincia di Vicenza. Vive, a Rosà, con i suoi genitori ed ha un gatto che si chiama Oliver. Ha girato l'Europa in lungo ed in largo alla ricerca di nuovi orizzonti, avendo sempre vissuto all'interno di realtà cittadine molto piccole. È iscritto all'università di Venezia, dove studia Storia dell'arte. Solo a partire da gennaio Michele ha iniziato ad esibirsi, in quanto i compagni hanno cominciato a dargli fiducia per la sfida a squadre, riuscendo ad ottenere maggiori consensi anche da parte dei professori. A dicembre perse la sfida contro la cantante Valentina, la quale è uscita successivamente dalla scuola. Nel corso dei pomeridiani, andati in onda a gennaio, Mike ha vinto le sfide contro Alessio Minnini e Lo Strego. Successivamente si è ritrovato in sfida: lo scontro è stato con Simona, in arte Meezy. Per lui una buona prova che gli ha permesso di conservare il banco. Mike, inoltre, ha vinto la sfida per il miglior inedito contro Alessio, la prova Shaketon contro la cantante Shady e la prova Vodafone con Riccardo.

