NCIS - LOS ANGELES 8 / Anticipazioni puntata 18 febbraio 2017: Kensi e Deeks divisi dai terroristi. Al via la nuova stagione con Chris O'Donnell

NCIS - LOS ANGELES 8, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 18 FEBBRAIO 2017: LA SERIE - Pronta al debutto nella prima serata di Rai 2 di oggi, sabato 18 febbraio 2017, la serie NCIS - Los Angeles 8, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il primo episodio, intitolato "Obbiettivo primario". Si apre quindi il sipario su questa ottava stagione in compagnia della squadra capitanata da Callen, ovvero l'attore Chris O'Donnell. Dopo aver accantonato per un po' di tempo la sottotraccia sull'identità del padre e sul passato misterioso dell'agente, questo nuovo capitolo dello show promette colpi di scena proprio su questo particolare. Callen dovrà infatti fare i conti con la scoperta della verità sull'identità del genitore e del periodo trascorso in Russia, al soldo dei mercenari. I nuovi episodi ci accompagneranno anche in un focus della coppia più amata della serie, composta da Deeks e Kensi. I due personaggi, interpretati rispettivamente da Eric Christian Olsen e Daniela Ruah, dovranno affrontare un duro colpo per la loro relazione. Dopo aver vissuto diverse peripezie, i Densi verranno tenuti lontano da una missione molto pericolosa, che porterà l'ex cecchina a stretto contatto con la realtà da cui è voluta fuggire. Hetty affiderà infatti a Kensi il compito di recuperare un connazionale tenuto in ostaggio in Siria, ma per poterlo individuare, dovrà entrare nelle fila dei terroristi e spacciarsi per una di loro. Ovviamente tutto questo non farà che preoccupare Deeks, soprattutto riguardo alla possibilità che la sua - quasi - futura moglie possa mettere a repentaglio non solo la sua vita ma l'esistenza della loro coppia stessa. A tutto questo si aggiunge che la Ruah ha annunciato alla fine del finale precedente di essere incinta, spingendo gli scrittori ad adattare la nuova trama anche a questo piccolo particolare. Esce di scena invece il nostro caro vice Direttore Granger, dietro cui si celava l'attore Miguel Ferrer, deceduto a gennaio per un tumore. Il tragico evento è stato preceduto da non poche voci riguardo al suo abbandono del set, proprio a causa della sua malattia, seguite dall'inevitabile.

NCIS - LOS ANGELES 8, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 18 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 1 "OBBIETTIVO PRIMARIO" - Il carico nucleare di un container è stato rubato e in diversi ospedali sono stati sottratti i contenitori adeguati per trasportare materiale radioattivo. Sam e Callen riescono a trovare il ladro, trovando un collegamento fra l'uomo ed un'organizzazione di volontariato, oltre che ad una società di prodotti chimici che sfrutta la facciata perbenista per nascondere il traffico illecito. Grazie ad un'ulteriore ricerca, la squadra scoprirà che il vero responsabile è un ex ufficiale della Marina, un certo Ahsakeem, che ha disertato perché affiliato jihadista. A causa della mancata individuazione della talpa da parte di Hetty e Granger, la squadra non sarà tuttavia in grado di lavorare in modo tranquillo. Il Sottosegretario della Marina non ha gradito inoltre sapere dell'esistenza di una falla nel suo corpo speciale ed ha deciso di mettere a tappeto tutto il quartier generale. Quando Dugan realizza che l'NCIS sta lavorando ad un caso, insiste perché i suoi uomini si uniscano come supporto esterno, ma finiscono per ritrovarsi tutti sotto la minaccia di una bomba. A ciò si aggiunge il fatto che gli uomini di Dugan non sono addestrati per il lavoro sotto copertura e rischiano di mettere in pericolo la vita degli agenti di Hetty. Intanto, Deeks organizza la proposta perfetta per chiedere la mano di Kensi, che ovviamente è a conoscenza delle intenzioni del fidanzato, anche se non sa quando avverrà il lieto evento. I due dovranno tuttavia prima discutere del loro ruolo nell'NCIS e della possibilità di non poter unire la carriera alla famiglia che intendono creare.

