NCIS - NEW ORLEANS 2 / Anticipazioni puntata 18 febbraio 2017: LaSalle diventa il bersaglio di un assassino

NCIS - NEW ORLEANS 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - La seconda serata di Rai 2 di oggi, sabato 18 febbraio 2017, vivrà il ritorno di NCIS - New Orleans 2, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il 20° episodio, dal titolo "Funerale col morto". La precedente puntata è andata in onda all'inizio di gennaio ed ora ci avviciniamo di un passo in più verso quello che sarà il gran finale della serie Tv. In precedenza abbiamo visto la squadra impegnata su diversi fronti, soprattuto per quanto riguarda il nostro King. Il personaggio interpretato da Scott Bakula ha infatti dovuto affrontare qualche piccola tensione con la figlia. La ragazza ormai ha quasi raggiunto la maggiore età ed adesso vorrebbe pensare da sola al proprio futuro. Ovviamente il leader dell'NCIS ha delle idee molto diverse sul completamento dei suoi studi di mussia, anche se cerca di nascondere il più possibile la propria delusione. Nel frattempo, la squadra sarà impegnata nell'individuare un uomo che ha aggredito la figlia di Pride mentre si trovava in un parco. Anche se il criminale viene ucciso durante il raid, Pride teme che Laurel sia stata presa di mira da suoi vecchi nemici. La ragazza rivelerà infatti di aver noato qualche tempo prima un furgone gironzolare nei dintorni della casa di famiglia. Anche se i piani alti dell'NCIS impongono a King di stare fuori dal caso, Pride decide di proseguire ccon le sue sole forze e l'appoggio della squadra. Loretta in seguito lo informerà di aver trovato delle forte tracce di adrenalina nel corpo della vittima e che l'uomo ha fatto l'iniezione da solo. In King cresce sempre di più il timore che la Milizia abbia inviato qualcuno dei suoi sicari ad ucciderlo.

NCIS - NEW ORLEANS 2, ANTICIPAZIONI 18 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 20 "FUNERALE COL MORTO" - In questo nuovo episodio, l'NCIS verrà chiamata ad indagare sulla morte del Tenente Murray. L'ufficiale fa parte del gruppo di supporto per la gestione del lutto e sostiene le famiglie dei militari. Poco prima della morte, stava assistendo al funerale di un ufficiale di alto grado, il Comandante Boyd, che Pride ha conosciuto di persona in precedenza. Il particolare ruolo avuto dalla vittima nella sua vita, porta gli agenti a doversi confrontare, seppur in moo diveo, con la tematica della morte. Brody nota subito che la macchina fotografica dell'ufficiale è sprovvista di memory card ed anche l'intervento di Sebastian non riesce a portare da nessuna parte. Mentre si trova a perlustrare l'appartamento della vittima, LaSalle viene aggredito da un uomo, che gli assesta un calcio in pieno petto prima di fuggiree. Grazie all'impronta rilevata sul suo corpo, la squadra risale fino ad un cimitero e ad una tomba di famiglia, dove sorprendono un sospettato. Durante l'interrogatorio, Sonja va su tutte le furie quando scopre che Hanson ha cercato di sparare a LaSalle e che la pistola si è inceppata, senza che l'agente dicesse nulla a riguardo. Hanson riferisce di non aver ucciso l'ufficiale Murray e che era stato avvicinato dalla vittima perché gli fornisse alcune informazioni su Boyd. L'atteggiamento menefreghista di LaSalle nei confronti della morte farà infuriaree Sonja, che crede sia un comportamento anormale. Solleverà anche le preoccupazioni di Pride, che si chiederà per quale motivo il suo pupillo sta nascondendo come si è sentito di fronte all'evento sia agli altri che a se stesso. Intanto, la squadra continua ad indagare sul caso, scoprendo che Murray stava facendo delle indagini su Boyd, per via di un prezioso anello che tutti stanno cercando e che si sarebbe trovato fra gli oggetti ritrovati dalla vittima nella riserva. Dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad aprire la bara di Boyd, Loretta, Sonja e LaSalle realizzeranno che all'interno non si trova alcun corpo. Pride inizia quindi a credere che qualcuno stia cercando di impedire che venga scoperta la vera causa di morte del riservista.

© Riproduzione Riservata.