Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 18 febbraio 2017 a LatteMiele

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 18 FEBBRAIO 2017, A LATTEMIELE - Torna anche per la giornata di oggi, sabato 18 febbraio 2017, l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox durante il consueto appuntamento Latte e Stelle sull'emittente radiofonica LatteMiele. L'Ariete vive di grande energia, con il nervosismo però che è sempre all'erta. La Luna è in opposizione per il Toro che potrebbe vivere alcuni problemi in questi giorni. I Gemelli cercano conforto, ma hanno bisogno di una persona che possa dare stabilità. Il Cancro deve fare delle scelte importanti e non è facile però prendere delle decisioni soprattutto quando si è sotto pressione. I nati sotto alsegno della Vergine possono sentirsi stanchi anche se tutto intorno sembra essere positivo davvero come non ci si aspettava. Sono stati raggiunti dei risultati importanti e qualcuno sarà premiato già da subito. Bisogna però dimostrare quanto si vale in ogni ambito. Attenzione però a prendere delle decisioni affrettate.



Oroscopo, tutti i segni - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: In questi giorni c'è una grande energia. Occhio al nervosismo e a qualche parola di troppo. Prudenza nel lavoro perché non è il momento giusto per mandare all'aria qualche progetto. Grande cielo per i sentimenti, chi vuole ricevere un messaggio deve farsi avanti. Toro: La Luna in opposizione porterà qualche problema da affrontare con qualcuno, possono esserci probabili discussioni in amore ed in famiglia. Tuttavia domenica sarà una giornata di recupero. Non ci sono grandi novità in amore che però potrebbe arrivare nei prossimi mesi. Gemelli: In questi giorni è alla ricerca di un confronto con una persona che dia stabilità. Qualche novità sul lavoro potrebbe già essere arrivata ma presto ci saranno delle occasioni importanti. Crede molto nell'amore. Se ci sono problemi nella vita di coppia, oggi è la giornata giusta per parlarne. Cancro: È un periodo particolare e di grandi scelte. Non è facile decidere perché c'è una condizione di confusione e l'emotività di certo non aiuta. Non si escludono però momenti di allegria e serenità in questo fine settimana. Oggi è una giornata molto importante per l'amore e per i sentimenti. Leone: È un segno molto forte in questo momento. Molti pianeti sono favorevoli. In amore ha una grande capacità di attirare l'attenzione su di sé. Sono in arrivo grandi emozioni. Ma i nati del segno sono spesso indecisi sulle persone da avere al suo fianco. Ha molte pretese e non è facile che si accontenti. Vergine: Oggi come in tutto il week end si sente stanco, ma tutto intorno è positivo. Degli ottimi risultati sono già stati raggiunti, qualcuno è stato anche premiato, ma è continuamente sotto esame per dimostrare quanto vale e per ottenere sempre più risultati. Anche per i sentimenti c'è un grande cielo. Bilancia: Nelle ultime settimane hanno dovuto ritardare qualche progetto nel campo lavorativo, che ha causato anche delle tensioni e la necessità di fare delle scelte. Oggi c'è ancora la possibilità di chiarire alcune questioni di lavoro rimaste in sospeso. Le tensioni sul lavoro possono riversarsi in amore ma oggi è i sentimenti recuperano. Scorpione: Oggi la Luna è in transito favorevole nel segno e ciò significa che si possono vivere grandi emozioni. Anche se in questo periodo non c'è molta passione. Attenzione ai rapporti con le persone del cancro e capricorno, mentre c'è feeling con pesci e scorpione. Prudenza se deve difendere le proprietà. Sagittario: Nulla ferma le persone del segno che sono capaci di ottenere grandi risultati. È importante però avere sempre nuovi progetti da realizzare altrimenti il malessere si fa sentire. Capricorno: Non si lascia andare a tenere dimostrazioni di affetto, ma ama essere più concreto. Per chi vive una storia d'amore oggi l'equilibrio potrebbe essere a rischio. Non si deve chiudere in se stesso, ma parlare e fare presente il problema quando qualcosa non va. Acquario: Vorrebbe dire basta, fare un viaggio per cambiare aria e trasferirsi addirittura in un'altra città. Occhio agli spostamenti che però richiedono un dispendio di denaro. Attenzione alle spese di troppo, si deve scegliere quali progetti portare avanti. Sono in arrivo incontri piacevoli. Pesci: Con il sole nel segno arrivano mesi positivi. Sono giornate importanti per gli incontri, per i sentimenti ed anche per l'amore. Domani però potrebbe esserci qualche polemica.

© Riproduzione Riservata.