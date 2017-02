PAOLA CORTELLESI E ANTONIO ALBANESE/ Dal palco di Sanremo allo studio della Toffanin: i due attori di "Mamma o papà?" (Verissimo, 18 febbraio)

PAOLA CORTELLESI E ANTONIO ALBANESE, GLI ATTORI DI “MAMMA O PAPÀ?” DAL PALCO DELL’ARISTON ALLO STUDIO DELLA TOFFANIN (VERISSIMO, 18 FEBBRAIO 2017) - Oggi pomeriggio, sabato 18 febbraio 2017, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo ovvero il contenitore d'intrattenimento condotto da Silvia Toffanin. Anche questo weekend tantissimi sono gli ospiti che si racconteranno all'interno del salotto più famoso d'Italia. Tra questi ultimi si vocifera che siano presenti anche Paola Cortellesi ed Antonio Albanese, reduci dal loro ultimo film insieme intitolato Mamma o papa? La coppia Cortellesi/Albanese ha fatto molto parlare di sè in questi ultimi giorni per l'uscita nelle sale, a partire dal 14 febbraio 2017, del film Mamma o papà? I due attori sono stati ospiti della kermesse di Sanremo 2017, interpretando una canzone d'amore a modo loro, proprio per promuovere il film. Quest'ultimo vede i protagonisti decisi a separarsi in maniera molto tranquilla, ma c'è solo un problema: i due finiscono per litigare non per l'affidamento dei figli, come succede di consueto, ma bensì perché ognuno di loro vorrebbe affidarli all'altro, considerandoli un mero ostacolo alla propria carriera. Si tratta di una commedia molto divertente e fresca, che, nonostante questo, gioca sulla società di oggi, sul modo di concepire la famiglia e sul fatto che troppo spesso oggi i figli dimostrano più maturità rispetto ai genitori. Si tratta di una commedia che merita, senza alcun dubbio, una chance vista la bravura degli attori che fanno parte del cast. Racconteranno della loro esperienza sul set durante l’ospitata da Silvia Toffanin?

PAOLA CORTELLESI E ANTONIO ALBANESE, GLI ATTORI DI “MAMMA O PAPÀ?” NELLO STUDIO DI SILVIA TOFFANIN: LA CARRIERA DELL’ATTRICE (VERISSIMO, 18 FEBBRAIO 2017) - Paola Cortellesi nasce il 24 novembre 1973 ed è molto conosciuta sia come attrice e sceneggiatrice, sia come comica, ruoli che in ogni caso le calzano a pennello. Dopo le superiori inizia a studiare recitazione con Beatrice Bracco, la quale insegna presso la scuola Teatro Blu a Roma. Quest'ultima struttura ha visto formarsi attori di fama internazionale tra i quali Kim Rossi Stuart, Stefania Rocca e Claudio Santamaria. Dopo molte esperienze sia in radio che in televisione approda alla Gialappa's Band, ed è qui che arriva il vero e proprio successo. Lavora a fianco ad artisti del calibro di Gianni Morandi, Lorella Cuccarini, Laura Pausini e conduce Sanremo. Prende parte ad alcune pellicole quali Tu La Conosci Claudia?, Un Boss in salotto, Sotto una buona stella e molte altre ancora.

PAOLA CORTELLESI E ANTONIO ALBANESE, GLI ATTORI DI “MAMMA O PAPÀ?” NELLO STUDIO DI SILVIA TOFFANIN: LA CARRIERA DELL’ATTORE (VERISSIMO, 18 FEBBRAIO 2017) - Antonio Albanese nasce il 10 ottobre del 1964, fa l'attore ed è molto conosciuto come comico. Ha preso parte ai programmi televisivi Mai dire Gol, Mai Dire Lunedi, Che Tempo Che Fa!, Zelig. È molto noto per essere interprete del politico corrotto di fantasia Cetto La Qualunque, protagonista del film campione di incassi Qualunquemente. Oltretutto ha fatto molta esperienza anche in teatro, riscuotendo moltissimo successo ad ogni suo nuovo spettacolo.

