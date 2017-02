PARLIAMONE SABATO, OSPITI LOREDANA LECCISO, CARMEN RUSSO. SI PARLERÀ DI CHIRURGIA PLASTICA (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017) - Torna Parliamone... sabato, il people show condotto da Paola Perego: appuntamento alle 16:40 su Rai1 per seguire la nuova puntata del programma d'intrattenimento per tutta la famiglia. Anche oggi verranno raccontate storie emozionanti e divertenti, ma ci sarà modo pure per riflettere su temi di grande attualità e non mancheranno momenti dedicati agli ospiti e alle interviste ai personaggi noti. C'è grande attesa, ad esempio, per Loredana Lecciso che parteciperà oggi a Parliamone... sabato anche per commentare la lite scoppiata tra a Costantino Vitagliano: l'ex tronista di Uomini e Donne, opinionista all'interno del people show di Paola Perego, la scorsa settimana si è scontrato con Al Bano Carrisi per una domanda sulla showgirl. Inevitabili, dunque, le domande sul rapporto con il cantante pugliese: sono tornati insieme o la rottura per le velleità artistiche della donna è definitiva? Dura, invece, l'amore tra Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi: la coppia brinderà all'amore che dura nella nuova puntata di Parliamone... sabato. Ci sarà anche l'ex gieffina Guendalina Tavassi. Paola Perego, però, parlerà anche di chirurgia plastica nel suo programma e, infatti, ospiterà Roy De Vita, primario della divisione di Chirurgia Plastica dell'Istituto dei Tumori di Roma "Regina Elena". Nel dibattito interverrà Mirella Serattini, la donna sfigurata da un presunto specialista di chirurgia plastica. La bolognese si era recata dal chirurgo per eliminare alcune rughe formatesi ai lati delle labbra ed è rimasta sfigurata: anziché essere sottoposta ad iniezioni di acido ialuronico, è stata trattata con silicone liquido, vietato da più di vent'anni. Da undici, invece, sta conducendo una battaglia legale che finora non ha dato alcun esito: «Ci sarò perchè 11 anni di battaglie legali e vedere un reo recidivo impunito è troppo» ha scritto su Twitter (clicca qui per visualizzare il suo post). Intanto Paola Perego prepara la scaletta della puntata di oggi: «Stiamo arrivando» ha scritto poco fa su Twitter (clicca qui per vedere la foto).

© Riproduzione Riservata.