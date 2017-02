POIROT: DOPO LE ESEQUIE/ Su Rete 4 il film con Michael Fassbender e Lucy Punch

POIROT, DOPO LE ESEQUIE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 18 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Poirot dopo le esequie è il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 18 febbraio 2017 alle ore 16.30. Una pellicola di genere giallo e poliziesca, che è stata prodotta nel 2005 e diretta dal regista Maurice Phillips. Tra gli attori protagonisti sono presenti nomi del calibro di Michael Fassbender, Lucy Punch, Julian Ovenden e Kevin Doyle. Il film è ispirato ad uno dei romanzi gialli di Agatha Christie pubblicato nel 1953, dal titolo omonimo. Il romanzo venne stampato nel nostro Paese dalla Mondadori. La storia ha già ispirato un altro film dal titolo Assassinio al galoppatoio nel quale Poirot venne sostituito da Miss Marple. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

POIROT, DOPO LE ESEQUIE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 18 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia del film inizia nel momento in cui Richard Abernethie viene improvvisamente a mancare gettando nella disperazione totale tutti i parenti più vicini. Durante le esequie del povero Richard sua sorella Cora Lansquenet, credendo di interpretare il pensiero unanime dei presenti, elabora un discorso di commiato dedicato al povero fratello defunto alludendo chiaramente ad un omicidio. La frase di Cora desterà profondi turbamenti il giorno successivo ai funerali, quando la povera donna verrà assassinata a colpi d'ascia. L'accaduto turberà non poco tutti gli eredi del ricco industriale defunto. L'omicidio di Cora non sembra essere stato compiuto per rapina. Il legale della famiglia Abernethie, molto amico del detective Poirot, decide così di chiedere l'aiuto di quest'ultimo per risolvere il complesso caso. Di lì a poco si scoprirà che la morte del signor Richard è stata provocata da un avvelenamento. Per andare a fondo alla questione Poirot chiede all'amico Mr Goby di indagare sui componenti della famiglia Abernethie. Ed ecco che sorgono a galla numerosi motivi per cui il signor Richard potrebbe essere stato avvelenato, partendo dal presupposto che molti componenti della famiglia avrebbero fortemente desiderato la cospicua eredità del loro ricco parente. Nel frattempo si scopre che Cora era una pittrice e collezionista d'arte. Improvvisamente anche la signorina Gilchrist, governante di Cora, rischia di morire avvelenata dall'arsenico contenuto in un dolce recapitatole per posta. Ma miracolosamente riesce a salvarsi. Il detective Poirot concentra così tutte le sue indagini sulla famiglia di Richiard scoprendo che Rosamund Shane, nipote del defuno e donna dal carattere duro ed inflessibile sembra avere segreti da nascondere. Gregory, farmacista e marito di Susan Banks, altra nipote di Richard, ad un certo punto confesserà di aver ucciso il povero industriale. Ma ben presto si scoprirà che l'uomo soffre di un grave disturbo che lo costringe a desiderare di essere punito per colpe non sue. Anche Timothy Abernathie, fratello di Richard, e sua moglie potrebbero essere stati in grado di uccidere ed avvelenare il ricco industriale. La trama diventerà via via sempre più fitta ed ingarbugliata. Chi ha ucciso Richard e Cora? E soprattutto per quale motivo?

© Riproduzione Riservata.