RICCARDO MARCUZZO / Non riesce a trovare lo spazio che vorrebbe (Amici 16, pomeridiano, 18 febbraio)

RICCARDO MARCUZZO, IL CANTANTE DEL TALENT DI CANALE 5: ANCORA POCO SPAZIO PER METTERSI IN MOSTRA (AMICI 16, POMERIDIANO, 18 FEBBRAIO) – Tra poche ore su Canale 5 va in onda una nuova ed appassionante puntata del talent Amici 16 condotto da Maria De Filippi. Una puntata dalla quale si potranno avere delle importanti indicazioni su quelli che saranno i concorrenti che avranno accesso alla fase serale. Non c’è dubbio che il cantante Riccardo Marcuzzo sogna di essere all’interno di questa lista ed è per questo che si sta impegnando al massimo delle proprie possibilità come peraltro è giusto che sia. Ultimamente, insieme ai suoi compagni Andreas, Lo Strego ed Alessio, Riccardo ha deciso di proporre alla produzione la formazione di una terza squadra al fine di avere maggiore spazio per esibirsi. La produzione ha rifiutato la proposta mentre la De Filippi ha rilanciato proponendo ai quattro di candidarsi, nuovamente, come caposquadra. Oltre che per le sue doti canore Riccardo è stato sin qui protagonista anche per diversi provvedimenti disciplinari subiti, il primo dei quali riguardava il suo disappunto accompagnato da tanto di gesto poco educato per via di un nuovo inedito da mettere in vendita su un sito molto famoso. Riccardo ha lamentato il poco tempo a disposizione per scrivere il testo, omettendo alla produzione che mancava una parte massiccia del pezzo.

RICCARDO MARCUZZO, IL CANTANTE DEL TALENT DI CANALE 5: BIOGRAFIA E PERCORSO NELLA SCUOLA (AMICI 16, POMERIDIANO, 18 FEBBRAIO) – Dal mese di novembre del 2016 Riccardo è entrato a fare parte della scuola di Amici di Maria De Filippi come cantautore. È diventato subito capitano della squadra I Senza Piani. È riuscito a portare diverse volte il punto alla sua squadra sia con il suo inedito intitolato Sei Mia, sia con le cover. A dicembre ha sostenuto la sfida di canto contro un aspirante concorrente, Patrick. La sfida è stata giudicata da Klaus Bonoldi, presidente dell'etichetta discografica Universal, il quale ha attribuito la vittoria a Riccardo il che gli ha permesso di continuare l’avventura nel talent. In seguito ha avuto la meglio la sfida degli inediti ai danni de Lo Strego ottenendo anche la riconferma a capitano. Riccardo Marcuzzo è nato a Segrate ma vive a Pessano con Bornago, in provincia di Milano. Sin dalla tenera età ha iniziato a scrivere canzoni, si è dedicato al teatro ma all'età di diciassette anni ha capito che è il canto ad essere la sua passione e quindi prende delle lezioni. In seguito è riuscito a vincere diversi concorsi canori incidendo anche il suo primo cd.

