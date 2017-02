SANREMO 2017 / Chiara Galiazzo, dopo il Festival spunta una scomoda indiscrezione

SANREMO 2017, Chiara Galiazzo dopo il Festival: indiscrezione scomoda per la cantante? - Il Festival di Sanremo si è concluso ormai da alcuni giorni, ma le polemiche continuano. È il settimanale Chi ad aver lanciato alcuni scoop sulla kermesse canora che quest'anno ha avuto come conduttori Maria De Filippi e Carlo Conti. Una di queste indiscrezioni riguarda una cantante il cui nome non viene citato ma che pare comunque chiaro visti gli indizi che il noto settimanale svela. Su questo infatti si legge: "Una cantante che ha perso l’XFactor si è mostrata tanto nervosa e irascibile con i membri del suo staff che, dopo lo scarso risultato sanremese, hanno stappato champagne e finito le lacrime". Ipotizzare il nome della protagonista di questa indiscrezione, lanciata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, è abbastanza semplice: l'unica cantante donna in gara proveniente da X Factor è Chiara Galiazzo. Potrebbe quindi essere proprio la nota cantante dai capelli rossi ad aver sollevato questi nuovi gossip.

SANREMO 2017, Chiara Galiazzo rinata: il grande cambiamento della cantante - Chiara Galiazzo è tornata a Sanremo dopo una lunga pausa dal mondo dello spettacolo e lo ha fatto in vesti del tutto nuove. Con 12 chili in meno e una maggiore consapevolezza, Chiara si è detta pronta a "ributtarsi nella mischia" dopo un periodo abbastanza complicato. Di recente la cantante, in un'intervista a Gente, ha infatti svelato: "Ho compiuto i 30 e mi sento finalmente bene con me stessa. Quell’età ibrida tra i 25 e i 29 anni mi destabilizzava. Oggi, invece, sono in equilibrio. Più forte, consapevole, fiera di raccontare alcune mie debolezze che ho superato. Non c’è più quella Chiara che in molti consideravano timida, forse sgraziata, persino goffa. Ci sono io. Una nuova io. Ho ritrovato la forma fisica che avevo prima di X Factor, da 72 chili sono tornata a 60. Mi vesto come mi sento a mio agio: look essenziale, monocolore, niente tacchi che mi fanno stare in bilico".

