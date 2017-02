SI ACCETTANO MIRACOLI/ Alessandro Siani e Fabio De Luigi nel film in onda su Rai 1: la trama (oggi, 18 febbraio 2017)

SI ACCETTANO MIRACOLI, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 18 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Si accettano miracoli è il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 18 febbraio 2017 alle ore 21:20. Una commedia brillante e divertente che è stata girata nel 2015 e segna il secondo lavoro che vede l'attore Alessandro Siani nelle vesti di regista, dopo il successo de Il Principe Abusivo. Nel cast, sono presenti anche Fabio De Luigi, Ana Caterina Morariu, Serena Autieri e Giovanni Esposito. Il film è stato girato tra la città di Napoli, Sant'Agata De' Goti e la Costiera Amalfitana, durante la primavera del 2014, la location, ha visto essere sede anche di un esterna della quarta stagione del cooking show MasterChef Italia. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SI ACCETTANO MIRACOLI, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 18 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Siamo nel Sud Italia, e Fulvio è l'unico dei tre fratelli della famiglia Canfora ad aver lasciato il paese natio per trasferirsi in una grande città, lavora come vicecapo del personale di un'importante azienda, e licenzia in maniera irrefrenabile, senza remore e rimorsi. Dopo essere stato licenziato a sua volta, ed essere finito in prigione per aver aggredito il suo superiore, viene affidato alla comunità del fratello Germano, parroco nella località di Rocca di Sotto, un paese lontano da tutto e da tutti, dove sembra che il tempo si sia magicamente fermato. La parrocchia naviga in cattive acque, con pesanti difficoltà economiche, da qui l'idea brillante di Fulvio, che decide di imbrogliare l'intero paese inscenando la finta lacrimazione della statua del Santo. Il falso miracolo attira turisti e pellegrini, che portano denaro alla chiesa del paese, risollevandone le sorti, gli abitanti decidono quindi di organizzare una grande festa in onore di San Tommaso D'Aquino, scaturendo l'invidia degli abitanti della località avversaria, Rocca di Sopra, determinata a proporre dei fuochi d'artificio migliori. Cominciano ad avverarsi altri miracoli nella cittadina di Fulvio e Germano, e questi avvenimenti magici destano la curiosità del Vaticano che manda i suoi vescovi per legittimarne la veridicità, una volta svelato lo scherzo, i protagonisti dovranno vedersela con gli ispettori giunti al paese, con Rocca di Sopra e con un trambusto finale che condurrà al finale lieto, come vuole la classica commedia comica italiana.

