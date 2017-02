SONO INNOCENTE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 FEBBRAIO 2017: LE STORIE DI GIUSEPPE GIULIANA E SANDRA MALTINTI - Anche Sono Innocente, il programma guidato da Alberto Matano sul piccolo schermo di Rai 3, è andato in pausa durante la settimana sanremese. La settimana scorsa - proprio in concomitanza con la finalissima del Festival, che ha visto trionfare Francesco Gabbani - l'appuntamento è saltato, ma più tardi il conduttore tornerà a raccontare, tramite filmati, ricostruzioni, documenti e testimonianze diretta storie di persone che sono state accusate ingiustamente. La serata di Sono Innocente si aprirà con quanto successo a Giuseppe Giuliana. Giuseppe Giuliana è un bracciante agricolo originario di Canicattì (Sicilia) finito dietro le sbarre con un’accusa di omicidio, e non solo: solo dopo cinque anni di carcere e 2 anni e 5 mesi con l’obbligo di dimora (e ovviamente divieto di lasciare l’Italia) la sua innocenza è stata riconosciuta. Per Giuseppe Giuliano è arrivato anche un cospicuo risarcimento dello Stato. La seconda storia che verrà raccontata più tardi da Sono Innocente riguarda invece Sandra Maltinti, un architetto di 61 anni arrestato nel 2004 a causa di una storia di tangenti riguardanti l’Isola dìElba: l’8 luglio del 2008 è stata assolta, e la donna ha in seguito scritto un libro a riguardo della sua esperienza in carcere. Che cosa racconterà nello studio di Alberto Matano? Come sempre, il conduttore, a Sono Innocente dividerà il racconto in tre fasi principali: i momenti che hanno preceduto l'arresto del protagonista, quello trascorso ingiustamente in carcere e tutto l'iter giudiziario che ha portato, infine, alla scarcerazione per riconosciuta innocenza. Il momento centrale sarà sempre l'ingresso in studio degli ospiti di Matano, pronti a svelare come la loro vita è cambiata in seguito a questo esperienza: quando è stato difficile riprenderne le redini? Sono riusciti a trovare un nuovo lavoro e rimettersi in pista , tornando a costruire? Quali sono state le difficoltà maggiori e soprattutto i sentimenti che li hanno accompagnati? L'appuntamento con Sono Innocente, lo ricordiamo, prenderà il via a partire dalle 21.10 sul piccolo schermo di Rai 3.

