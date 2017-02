STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: C'è posta per te, L'era glaciale 2-Il disgelo e Beverly Hills Cop (sabato, 18 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 18 FEBBRAIO 2017. Per la prima serata di oggi, sabato 18 febbraio 2017, le reti Mediaset hanno messo in campo una programmazione con cui ha tutta l'intenzione di contrastare l'offerta delle concorrenti. Lo si capisce ovviamente subito da Canale 5, dove ci aspetta Maria De Filippi con il suo C'è posta per te, a cui seguirà il telegiornale. Su Italia Uno spazio per l'animazione di grande qualità con L'era Glaciale 2 e poi con Lupin. Rete 4 invece sceglie un film manifesto degli anni '80 come Beverly Hills Cop, a cui seguirà un film anni '90 con Stallone. La5 e Mediaset Extra scelgono qualcosa che è in linea con la loro storia di emittenti, ovvero un film sentimentale per la tv tedesca e una replica de Le Iene. Passando ad Italia 2 e ad Iris vediamo come i film siano la scelta di entrambi i canali, vedremo infatti un film con Panariello da una parte e uno abbastanza risalente e con Lino Banfi dall'altra. Serie tv su Top Crime, che propone ancora una volta The Closer. Su Boing invece c'è spazio per i cartoni animati e precisamente per Dr Slump. Riguardo all'aspetto degli ascolti bisogna dire che appare certa la vittoria di Maria De Filippi e del suo programma C'è posta per te. Ma vediamo adesso nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Andando a vedere in modo più dettagliato i programmi scelti da Mediaset, ricominciamo ovviamente da Canale 5. Sul canale torna Maria De Filippi, che dopo la parentesi alla conduzione di Sanremo insieme a Carlo Conti, torna a casa e riprende il timone della propria trasmissione cult, ovvero C'è posta per te. Anche stasera vedremo diversi casi di persone che cercano di ricucire i rapporti con familiari o amici e persone che si sono rivolte alla trasmissione per conoscere qualche personaggio famoso, per i motivi più disparati. Italia 1 ha scelto invece, per così dire, di strizzare l'occhio a chi ama l'animazione e più nello specifico la saga de L'era glaciale. Sul canale vedremo quello che è stato il secondo episodio di una delle saghe animate più importanti degli ultimi anni e che ha raccolto consensi di critica e di pubblico anche per quanto riguarda gli ultimi capitoli. In quella che è stata la seconda pellicola vedremo gli animali alle prese con la fine dell'era glaciale e l'inizio di una nuova era per la Terra. Axel Foley, questo nome dice sicuramente tutto a chi ama il cinema e in particolare ha apprezzato quello degli anni '80. Su Rete 4 torna un grande classico dell'azione e anche dell'uomorismo come Beverly Hills Cop. La pellicola, che ha più di trent'anni, risulta ancora oggi assolutamente godibile e ci permette di vedere un Eddie Murphy al massimo, il film piacerà molto ad una larga fetta di pubblico. E ancora una volta ad una ampia fetta di pubblico piacerà Inga Lindstrom-Il segreto del castello. Il film fa ovviamente parte di quella serie di pellicole girate per la televisione tedesca ed è perfetto per chi cerca qualcosa di sentimentale e di non troppo impegnativo in questa serata. Sicuramente diversa sarà la serata per chi sceglierà Mediaset Extra, considerando che qui vedremo l'ultima puntata de Le Iene e che saranno tanti i servizi, di inchiesta e di intrattenimento, interessanti. Iris e Italia 2 hanno invece scelto il cinema italiano e precisamente la commedia, da un lato c'è Iris, che offre un film di Lino Banfi degli anni '80, mentre dall'altro c'è Bagnomaria, film di fine anni '90 con, tra gli altri, Panariello, Le pellicole in questione sono Cornetti alla Crema e Bagnomaria. Chiudiamo questa veloce rassegna con Top Crime e Boing. Su uno vedremo come sempre una serie, il canale propone nuovamente le repliche di The Closer. Boing rimane anch'essa fedele a quella che è la propria linea e sceglie un cartone animato nipponico decisamente amato dal pbblico. Il riferimento è al sempre divertente Dr. Slump.