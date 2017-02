STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Si accettano miracoli, NCIS Los Angeles e Sono innocente (sabato, 18 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 18 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, sabato 18 febbraio 2017, il palinsesto di casa Rai, ha previsto per i suoi telespettatori una programmazione a basa di film, serie tv, programmi culturali e di inchiesta, ma sbirciamo velocemente cosa ci aspetta sulle emittenti. Rai Uno in questa serata ha pensato di farci divertire con un film di Alessandro Siani e poi con dei corti di Ficarra e Picone. Scelte diverse quelle portate avanti da Rai Due e Rai Tre, le quali hanno deciso di farci vedere serie tv e approfondimenti giornalistici prima e calcio e informazione in seconda battuta. Rai 4 torna invece al cinema, seguendo quindi concettualmente le orme di Rai Uno, tuttavia il film prescelto dalla rete è decisamente differente da quello di Siani. Rai 5 invece crea un bel mix tra arte e gastronomia. Infine va accennato qualcosa anche su Rai Movie e Rai Premium, la prima, come accade non di rado, sceglie un film che in Italia non è troppo noto, mentre la seconda ci ripropone una delle fiction più interessanti degli ultimi anni, ovvero Il Giovane Montalbano. Chi vincerà la serata degli ascolti? A nostro avviso Alessandro Siani sembra avere ottime possibilità di farcela. Fatta una prima sommaria panoramica di quello che ci attende, andiamo a vedere meglio le scelte delle singole reti Rai.

Rai Uno ci fa vedere il secondo film di Alessandro Siani, il riferimento, dati cronologici alla mano è a Si accettano miracoli. La storia è quella di un ex dirigente d'azienda che dopo aver perso il lavoro viene aiutato dal fratello prete. La parrocchia di quest'ultimo è in crisi e lui con uno stratagemma riesce a risollevarla, ma alla fine il suo inganno verrà a galla. Il film è decisamente divertente e merita senza dubbio di essere visto. Nel cast figurano anche Fabio De Luigi e Serena Autieri. Rai Due ci porta invece, risulta il caso di dirlo, nella città dei sogni, stiamo ovviamente parlando di Los Angeles, ma il riferimento non è certo alla Notte degli Oscar, che deve ancora concretizzarsi. Quello che vedremo è NCIS Los Angeles la serie televisiva nata da NCIS vive ormai di luce propria e anche in Italia ha un seguito di tutto rispetto dal punto di vista numerico. Su Rai Tre è invece tempo, ancora una volta, di inchiesta giornalistica, stavolta vedremo Sono Innocente. La trasmissione accende i riflettori su tutte quelle persone che si sono ritrovate in carcere ingiustamente e che hanno dovuto ricostruirsi una vita dopo essere state scagionate. Rai 4 ci fa tornare invece nel campo dell'intrattenimento e lo fa con un film intrigante come The Tourist, che può vantare un cast di assoluto livello dove primeggiano le figure di Johnny Depp e Angelina Jolie. Il film si caratterizza per il fatto di essere una storia di spionaggio e si dipana per mezzo mondo, con diverse affascinanti sequenze in Italia, precisamente a Venezia. Rai 5, ormai si sa, risulta sinonimo di cultura, stasera c'è però un qualcosa in più, perchè la rete ci offre un programma che descrive il rapporto tra l'arte e la gastronomia. Tutto questo avverrà all'intenro di Art Buffet-Capolavori in cucina. Ancora cinema, che quasi si alterna con programmi di altro tipo, su Rai Movie, la scelta serale della rete è andata su un film di guerra poco noto al grande pubblico come Diplomacy - Una notte per salvare Parigi. Chiudiamo l'analisi dell'offerta Rai con Rai Premium, il canale ci prepara ad una nuova annata con la versione giovane di Montalbano e ovviamente lo fa proponendoci le repliche del primo interessante ciclo narrativo de Il Giovane Montalbano.