STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: The Whispers, Law & Order e Le Bureau-Sotto Copertura (sabato, 18 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 18 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, sabato 18 febbraio 2017, la piattaforma satelliatre di Sky, ha organizzato per i suoi abbonati un palinsesto pieno e ricco di proposte, si comincia dalle reti Fox dove come spesso capita che a farla da padrona sono le serie televisive, si va da quelle americane di recente produzione ad alcune storiche per finire poi con una serie di stampo europeo. E la serialità televisiva è di casa anche su Sky Atlantic, che per stasera ha pensato di offrirci, così come Fox Life, una serie europea. Si torna nei nostri confini nazionali con Sky Uno, che esplora il campo dei talent con Masterchef Italia, vero e proprio must nel genere ormai. E se si volesse andare al cinema? Sky Uno ci propone un remake, mentre Hits ci propone la versione restaurata di una pellicola che ha fatto la storia del cinema. Su Family e su Hits c'è invece spazio per film studiati per tutti. Infine su Max è il momento di un bel film con un mostro sacro del cinema come Anthony Hokpins. A vincere la serata pensiamo sarà Masterchef su Sky Uno. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata.

Andando a vedere in modo più preciso cosa ci aspetta sulle reti Sky, iniziamo da Fox, dove vedremo la sfortunata The Whispers, diciamo sfortunata perchè la serie ha chiuso i battenti dopo una sola stagione. Prodotta da Steven Spielberg, racconta le vicende di alcuni bambini che sembrano avere dei poteri paranormale e che si rendono inspiegabilmente protagonisti di una serie di crimini. Si vira decisamente più sul classico andando su Fox Crime, dove ci aspetta una puntata dell'ennesima stagione di Law And Order. Senza dubbio questa scelta è assolutamente da caldeggiare se vi piacciono le serie procedurali. Se invece vi piacciono le serie europee, risulta proprio il caso di fermarsi su Sky Atlantic e su Fox Life. La prima ci offre Le Bureau-Sotto copertura, dove si raccontano le difficoltà di un agente che ha vissuto sotto copertura per diversi anni e che ad un certo punto si ritrova a dover fare i conti con la necessità di tornare alla vita di ogni giorno. Fox Life ci porta invece, in un certo senso, negli ospedali francesi e lo fa con Nina, serie che racconta le vicende di una infermiera parigina di mezza età alle prese con una vita decisamente complessa al di fuori del lavoro. Cala il sipario sulle serie tv e si alza quello sui reality andando su Sky Uno, qui è il momento di Masterchef Italia, che ormai ha tutto per essere considerato uno dei talent più importanti del panorama televisivo nostrano. Inutile dire che anche questa puntata si preannuncia capace di attirare l'attenzione del pubblico. Ora però dobbiamo andare al cinema e in altri termini vedere cosa ci offrono le reti ad esso adibite. Su Cinema 1 abbiamo Point Break, ma attenzione, si tratta del remake del famoso film degli anni '90. Su Hits invece abbiamo, come detto in precedenza, la versione restaurata di un vero e proprio capolavoro del cinema, stiamo parlando de Il Mago di Oz, che non necessità di presentazioni. Su Family e Hits film per tutti, si comincia sul primo con il nuovo capitolo delle avventure di Belle and Sebastian. Il film si intitola Belle and Sebastian-L'avventura continua. Per i cuori teneri in cerca di sentimenti c'è Amore sotto le stelle su Passion. Infine su Max abbiamo Il caso Thomas Crawford con Anthony Hopkins e Ryan Gosling: il personaggio interpretato dal primo prova a creare il "delitto perfetto"