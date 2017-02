STEFANO DE MARTINO, IL BALLERINO OSPITE DI MARIA DE FILIPPI: COME SE LA CAVERÀ DA POSTINO? (C'È POSTA PER TE, OGGI 18 FEBBRAIO 2017) -Anche Stefano De Martino vestirà i panni del postino a C'è Posta per te nella puntata di oggi, sabato 18 febbraio 2017. Il ballerino di Amici è spesso sotto i riflettori per i suoi trascorsi amorosi con la showgirl Belen Rodriguez, dalla quale ha divorziato recentemente. La vicenda matrimoniale con Belen Rodriguez lo ha reso ancora più attraente agli occhi del suo pubblico, che ne apprezza il suo essere un padre attento e premuroso. Su Vanity Fair ha difeso la sua ex moglie in modo molto perentorio perché stanco di tutto il gossip intorno a loro. Infatti, ha ricordato che lui e Belen sono innanzitutto dei genitori, e cercano costantemente di mantenere un buon rapporto per il benessere del piccolo Santiago, un bambino di soli tre anni e mezzo. Purtroppo la popolarità è un'arma a doppio taglio: infatti la sua ex moglie pur essendo seguitissima sui social (conta oltre 5 milioni di follower) riceve costantemente insulti anche pesanti via web, in quanto icona di uno status di benessere e apparenza che a molti non piace. Per questo Stefano De Martino è intervenuto, entrando ancora di più nei cuori della gente, che hanno visto in lui un uomo di valore, capace di superare le divergenze e i rancori per il benessere di suo figlio.

STEFANO DE MARTINO, LA BIOGRAFIA -Tra gli ospiti più attesi della puntata di oggi di C'è posta per te vi è sicuramente Stefano De Martino. Ballerino di Amici, Stefano ha divorziato da poche settimane da Belen Rodriguez, la show girl più celebre e discussa d'Italia. Nel suo esordio ad Amici Stefano De Martino aveva avuto una relazione con Emma Marrone, poi lasciata in modo plateale per la ballerina argentina, con la quale era poi convolato a nozze. Dalla loro unione era nato Santiago, ma l'anno scorso è arrivato l'annuncio della separazione. Rumors e pettegolezzi si erano rincorsi, dandoli ogni volta per vicini ad una riappacificazione, che però non è mai avvenuta. Single dalla rottura con Belene- perlomeno pubblicamente - il ballerino si è dedicato totalmente al suo lavoro, partecipando anche a Selfie, sempre di produzione De Filippiana, in veste di coach. Sorriso furbo, volto pulito, Stefano De Martino ha conquistato il pubblico a casa con la sua simpatia e la sua faccia da bravo ragazzo. È il ragazzo della porta accanto, il giovane napoletano che a furia di sgomitare è riuscito ad emergere. Sempre umile, attento a ricordare le sue origini campane in ogni intervento, è riuscito ad attirare su di sè le simpatie del pubblico e dello staff della De Filippi. Come se la caverà da postino a C'è posta per te?

