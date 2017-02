STEFANO DE MARTINO, è ormai tempo di iniziare una nuova pagina – Il popolare ballerino e showman Stefano De Martino è ormai arrivato ad un bivio della propria vita sentimentale sulla sfondo di quella professionale che continua ad essere piuttosto positiva nonostante la notizia del posticipo della messa in onda del programma Ultima fermata che lo vedrà tra i protagonisti. Infatti, da come si apprende dalla recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, l’artista napoletano ha confermato che la rottura con la showgirl Belen Rodriguez sia ormai definitiva senza alcuna possibilità di recupero. Parole che suonano non tanto come lapidaria chiusura quanto come l’inizio di una nuova pagina della propria vita. Allo stesso settimanale De Martino ha confermato di essere single ma c’è chi è pronto a scommettere che le sue parole sono segnale di un possibile inizio di una nuova storia d’amore. Vedremo se sarà cosi.

STEFANO DE MARTINO, brutte notizie per il ballerino di Amici: Ultima Fermata è stato rimandato, ecco perchè - Brutte notizie per Stefano De Martino. Si è a lungo parlato negli ultimi mesi del fatto che il noto ballerino di Amici, nonchè ex marito di Belen Rodriguez, dovesse a breve esordire con uno show tutto suo. Ultima Fermata, programma dedicato all'amore, avrebbe dovuto avere inizio nei primi mesi di questo 2017 ma, finora, non c'è stato alcun cenno alla programmazione dello show che vedrebbe Stefano De Martino esordire come conduttore unico e per di più in prima serata. Come mai questo ritardo? A svelarlo è il settimanale Oggi che annuncia: "Stefano De Martino, al rientro della sua breve vacanza a Mauritius ha avuto una brutta sorpresa. Maria De Filippi gli ha infatti comunicato che Ultima Fermata, il programma che avrebbe dovuto condurre in prima serata su Canale 5, è stato bloccato. La ragione? Il costo eccessivo. Ad ora, lo show è solo congelato. Vedrà la luce il prossimo autunno? Ah, saperlo...".

STEFANO DE MARTINO, il nuovo show Ultima Fermata è stato posticipato: brutto colpo per il ballerino - Un colpo davvero duro per Stefano De Martino che vede sfumare, almeno per ora, la soddisfazione di esordire in prima serata (probabilmente su Italia 1) come conduttore. Uno stop che sarebbe stato dato al ballerino direttamente da Maria De Filippi e anche a malincuore visto il grande legame di amicizia tra la conduttrice e l'ex di Belen. Non si tratta tuttavia di una chiusura ma solo di un posticipo per Ultima Fermata. Il programma, nello specifico, puntava sulle emozioni, così come svelato dall'annuncio postato su WittyTv. Proprio qui si leggeva: "Credi che la tua storia meriti un’altra possibilità? Hai una relazione che sta vivendo momenti di crisi? Hai tra i 40 e i 50 anni e sei single, ripensi al tuo passato e ci sono state 3/4 persone che sarebbero potute essere… per tutta la vita? Un luogo dove i protagonisti possono fermarsi, guardarsi dentro, esplorare il proprio stato d’animo, capire cosa realmente vogliono e come si devono comportare di conseguenza. L’ultima fermata… prima di una scelta importante".

© Riproduzione Riservata.