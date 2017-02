Shady, gossip e colpi di testa la stanno facendo finire in un angolo? (Amici 16 pomeridiano di oggi, 18 febbraio) - Shady è una delle protagoniste di questa edizione di Amici 16. La cantante si è fatta notare sin dall'estate quando con la sua voce ha conquistato tutti durante i primi provini finiti poi in onda su Real Time dal mese di ottobre. In molti hanno puntato tutto su di lei e anche la stessa cantante era convinta di arrivare al serale sin dal primo giorno. Shady sa bene di avere una bellissima voce e, quano si impegna, riesce bene anche ad entrare nel pezzo rendendo le sue esibizioni davvero mitiche. Qualcosa, però, si è rotto in queste ultime settimane. Shady non viene più scelta dai suoi compagni per esibirsi al sabato pomeriggio e dopo la sua ultima interpretazione, sembra che sia finita quasi nel dimenticatoio. Shady è scesa in campo lo scorso 28 gennaio nella sfida con Giada portando a casa la vittoria e i complimenti dell'intera giuria di canto che l'ha trovata davvero superba. Da allora è iniziata la sua discesa verso il baratro soprattutto dopo aver perso la sfida contro Mike nella prova Vodafone Shaketon. Cosa ne sarà di lei adesso? Riuscirà ad ottenere un posto al serale?

Shady, gossip e colpi di testa la stanno facendo finire in un angolo? (Amici 16 pomeridiano di oggi, 18 febbraio) - La curva discendete di Shady ad Amici 16 non ha fine. La cantante nata a Milano ma figlia di migranti, ha amato la musica sin da piccola quando con il suo papà andava in giro a cantare e suonare fino ad approdare a Lo Zecchino D'Oro. Ad Amici 16 è arrivata con le migliori promesse ma sembra che si sia persa per strada e non perchè la sua voce non sia più quella di priam ma per via del gossip che la vede sempre protagonista tra amori, veri e presunti, triangoli e rivelazioni importanti. Proprio per questo alcuni compagni la evitano e addirittura decidono di non schierarla e Shady lamenta proprio questo. Sono ormai tre settimane che non trova posto nel pomeridiano di Amici 16 e anche oggi le cose non saranno diverse per lei. Proprio per questo, nella puntatata andata in onda ieri su Real Time, l'abbiamo vista urlare e sbraitare dopo aver capito che anche questo sabato non ci sarebbe stato posto per lei. In futuro cambieranno le cose o questo rovinerà la sua corsa al serale?



