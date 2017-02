Standing Ovation, eliminati e vincitori prima puntata: Antonella Clerici lancia il people talent show e vince tutto?(oggi, 18 febbraio) - Quello che abbia visto possiamo definirlo un people talent show. Antonella Clerici riscrive le leggi del talent con il suo Standing Ovation mettendo insieme canzoni, aspiranti cantanti e storie di vita tra dipendenze, divorzi, solitudine e lacrime. Le risate non mancano soprattutto grazie a Loredana Bertè sempre attenta ai cantanti e alla sua collega Romina Power, rea di regalare voti a tutte le coppie e accusata di essere una buonista. Ma non c'è spazio per le polemice a Standing Ovation. Antonella Clerici porta sul palco solo emozioni e musica ed è lei che vince tutto rimettendosi in gioco al venerdì sera rinunciando definitivamente alla sicura mattanza che avrebbe subito scontrandosi con Maria De Filippi. Mentre la patata bollente passa a Milly Carlucci e il suo Ballando con le stelle, Antonella Clerici chiude la prima puntata del suo show con una coppia di vincitori, Elsa e il suo papà, e la sicurezza di salire sul podio anche nella gara degli ascolti visto che la concorrenza del venerdì è quasi inesistente. Se tra i flop della serata possiamo mettere l'odiosa Music Box in cui i giudici vengono rinchiusi in attesa di votare, nei top non possiamo non mettere Il Volo, ospiti della prima puntata e spartiacque tra la prima e la seconda parte con le loro esibizioni tra pop e lirica. Un buon esordio quindi? Possiamo dire di sì, adesso ai posteri e agli ascolti l'ardua sentenza.

