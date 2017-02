UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Marco Cartasegna: un bello che non balla? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: CRITICHE PER IL NUOVO TRONISTA MARCO CARTASEGNA – E’ bello, intelligente e sicuro di sé ma non è riuscito a fare breccia nel cuore del pubblico di Uomini e Donne. Il nuovo tronista, Marco Cartasegna, dovrà faticare parecchio per conquistare la stima e la fiducia dei telespettatori, ancora delusi dalla scelta di Sonia Lorenzini. La puntata della presentazione di Marco Cartasegna non è stata ancora trasmessa ma è bastato il video di presentazione per scatenare una marea di critiche. Il pubblico punta il dito contro la redazione di Uomini e Donne, rea di dare visibilità ai soliti personaggi. Marco Cartasegna, infatti, è già stato definito il nuovo Andrea Damante. Con una laurea alla Bocconi di Milano, un master a Madrid, un passato da modello e un’attività imprenditoriale, Marco Cartasegna ha attirato le antipatie di chi avrebbe preferito vedere sul trono un ragazzo semplice ed umile. In molti, infatti, rimpiangono già la presenza di Manuel Vallicella, giudicato uno dei tronisti più veri della storia di Uomini e Donne. Nonostante la decisione di Manuel di lasciare il trono, il pubblico non ha assolutamente cambiato idea sul suo conto giudicando la sua una scelta coraggiosa e sincera. Non riuscendo a provare per nessuna delle sue corteggiatrici quel sentimento che lo aveva spinto ad andare fino in fondo con Ludovica Valli, Manuel Vallicella ha preferito lasciare la trasmissione e tornare alla sua vita. Al suo posto, sul trono, è arrivato proprio Marco Cartasegna che i fans del programma hanno già etichettato come snob. Senza concedergli il beneficio del dubbio, il nuovo tronista è già stato bocciato così come le sue corteggiatrici. Sui social, infatti, i commenti sono soprattutto negativi. I seguaci di Uomini e Donne sono pronti a scommettere che anche il trono di Marco Cartasegna sarà un flop. Andrà davvero così?

