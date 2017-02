UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Video, Gemma Galgani’s Karma, la clip diventa virale (Trono Over)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: VIDEO, IL WEB IMPAZZISCE PER IL GEMMA GALGANI’S KARMA (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017) - Ieri pomeriggio la nuova settimana televisiva di Uomini e Donne si è conclusa con il trono over con protagonisti Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Le dinamiche degli ex fidanzati ormai, sono una costante, ecco perché, Gemma e Giorgio riescono sempre a catalizzare l'attenzione come nessuno mai. Durante il corso dell'appuntamento andato in onda ieri inoltre, c'è stato spazio anche per i nuovi sviluppi sentimentali di Marco Firpo che, interrotta la sua brevissima relazione con Gemma non è più riuscito ad andare avanti con altre donne. La sua frequentazione con Maria però, sembrava avere cambiato le sorti del suo status da single e così, i due hanno perfino dormito insieme ma senza far nulla. Marco ha anche confessato che tra di loro ci sono stati baci e abbracci ma quasi assolutamente privi di passione. Il cavaliere genovese però, nonostante la conoscenza molto positiva, ha deciso ugualmente di chiudere per via della distanza geografica che intercorre tra i due. Firpo infatti, gradirebbe conoscere una donna più vicina al suo paese. Dopo Marco c'è stato spazio anche per le ultime dinamiche di Giorgio Manetti uscito fuori con Elisabetta. Anche tra di loro non c'è stato molto se non una serie di piccoli baci a stampo. Successivamente però, Elisabetta ha affermato di volere interrompere con Giorgio regalandogli un sonoro due di picche. Chiusura anche per Annamaria ed Emilio perché il cavaliere non è parso affettuoso come la dama vorrebbe. Naturalmente poi, la presenza di Gemma Galgani ha nuovamente spostato l'attenzione su di sé, e così, anche questo weekend il trono over ci ha salutati con l'impronta inconfondibile della dama torinese. Nel frattempo però, dopo il tormentone del “No Maria, io esco!”, arriva online anche il “Gemma Galgani’s Karma”, la divertente parodia di “Trash Italiano” diventata virale dopo pochissime ore. Cliccate qui per ascoltarla.

