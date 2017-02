UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, fan delusi: il pubblico voleva un nuovo trono gay (trono classico)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO ANTICIPAZIONI E NEWS: IL PUBBLICO VOLEVA UN NUOVO TRONISTA GAY (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017) – Durante il corso di giovedì 16 febbraio 2017, presso gli Studi Elios di Roma si sono registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne. Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi da ben 21 edizioni, è stato al centro di numerosi colpi di scena tra scelte improvvise, abbandoni già palesati e nuovi ingressi. Raffaella Mennoia, durante il corso dei passati giorni, aveva palesato la registrazione fortemente difficile chiedendo aiuto (ironicamente) anche ai fan attraverso i social. La puntata registrata giovedì, ha visto entrare nuovamente in scena i tre nuovi tronisti della seconda stagione del programma: Sonia Lorenzini, Manuel Vallicella e Luca Onestini. Mentre l’ultimo prosegue con il suo percorso che si sta lentamente spostando verso Soleil Sorge, gli altri due si sono trovati faccia a faccia con delle imminenti decisioni che non hanno lasciato spazio a molti dubbi. Manuel Vallicella infatti, ha deciso di confermare la sua decisione iniziale abbandonando il suo nuovo ruolo da tronista. Il veronese ha palesato apertamente il suo disagio mentre le corteggiatrici non hanno dimostrato la voglia di conoscerlo fuori se non dopo essere state sollecitate da Gianni. In studio sono arrivati anche Aldo Palmieri e Alessia Cammarota che, dopo la separazione hanno nuovamente deciso di riprovarci. Con loro era presente anche il piccolo Niccolò. Successivamente si è riaperto il focus su Sonia Lorenzini e così Federico ha finalmente confessato di averla sentita durante il corso del trono di Claudio D'Angelo. Sonia in esterna con Emanuele Mauti racconta tutta la verità e poi lo sceglie e, di seguito, si sono aperte le porte al nuovo tronista: Marco Cartasegna. Il pubblico da casa però, dopo aver visionato le anticipazioni, ha anche mostrato la sua delusione in quanto, si attendeva l’ingresso di un nuovo tronista ma, dopo il successo del primo trono gay della storia del programma, si sperava che Maria e company potessero replicare il percorso precedente magari inserendo una figura femminile. A questo punto quindi, si spera un futuro trono gay direttamente dal prossimo settembre quando di fatto, si apriranno le porte della nuova stagione del programma.

© Riproduzione Riservata.