Uomini e donne/ Anticipazioni: la redazione a caccia di una nuova tronista? (Oggi, 18 febbraio)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LA REDAZIONE A CACCIA DI UNA NUOVA TRONISTA, CHI SARA'? - L'ultima registrazione di Uomini e donne e del trono classico ha lasciato tutti senza parole. Non solo Manuel Vallicella ha lasciato il trono come già aveva (quasi) annunciato nei giorni scorsi ma, a sorpresa, Sonia Lorenzini ha deciso di scegliere lasciando, di fatto, vacante il suo trono. Luca Onestini e il nuovo tronista, Marco, rimarranno da soli fino alla fine dell'edizione? Siamo sicuri di no visto che già tutti si aspettavano un nuovo tronista gay che non è mai arrivato. Chi prenderà il posto di Sonia a Uomini e donne? Per alcuni sembra che sia arrivato il momento di Francesco, ex corteggiatore di Claudio Sona, dando il via ad un nuovo trono gay, per altri, invece, toccherà ad una donna occupare la poltrona rossa. Puntando su un nuovo trono misto la lista delle possibili troniste "note" è davvero lunga a cominciare dalle corteggiatrici che sono state "rifiutate" nella prima parte di questa edizione. La redazione, però, potrebbe addirittura pescare più lontano andando alla ricerca di uno dei volti più noti delle passate edizioni e magari rivedremo in studio la bella Alessia Messina, ex fidanzata di Amedeo Andreozzi. Anche Simona, ex corteggiatrice di Claudio D'Angelo, potrebbe essere un ottimo acquisto per il programma, o ci toccherà conoscere qualcuno di non noto alla trasmissione? Non ci rimane che attendere la prossima registrazione per capire cosa succederà.

