VALERIO SCANU/ La telefonata misteriosa e la storia tra Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco

VALERIO SCANU, il cantante commenta la storia d'amore tra Fiorella Mannoia e il professore di Amici Carlo Di Francesco - La storia tra Fiorella Mannoia e il professore di Amici Carlo di Francesco è ormai cosa ufficiale. La notizia ha destato non poco scalpore e molti sono stati i gossip e le opinioni su questa storia d'amore che dura ormai da dieci anni. Anche Valerio Scanu, noto ex di Amici di Maria De Filippi, ha deciso di dire la sua sulla storia tra la Mannoia e Di Francesco, svelando un dettaglio inedito: "Lui è dolcissimo e la guarda con gli occhi dell’amore" ha infatti dichiarato il cantante nel corso di un'intervista a Oggi. Proprio negli ultimi giorni, un'indiscrezione lanciata dal settimanale Chi sembrava annunciare problemi per la coppia - "Lei fino ad oggi aveva parlato genericamente della propria vita sentimentale ma senza svelare il mistero su chi fosse il fortunato e pare non abbia gradito il clamore suscitato dalla rivelazione" - le parole di Scanu allontanano invece chiaramente questo tipo di gossip.

VALERIO SCANU, il cantante annuncia di aver ricevuto un'importantissima telefonata: nuova avventura in tv per l'ex di Amici? - Non è solo la sua opinione sulla storia d'amore tra Fiorella Mannoia e il professore di Amici Carlo di Francesco ad incuriosire i suoi fan. Proprio poche ore fa, Valerio Scanu ha postato su Twitter un breve video in cui lo vediamo in aereo e dove annuncia ai suoi fan di aver ricevuto un'importantissima telefonata. "Scusate per la brusca interruzione della Diretta su Facebook di questa mattina, ma ho ricevuto una chiamata a cui non potevo non rispondere - annuncia il cantante, che ancora chiarisce - Ora sono in aereo e devo spegnare il cellulare altrimenti mi buttano giù dall'aereo, però ci sentiamo più tardi e parliamo proprio di questa telefonata!". Il cantante ha insomma lasciato un curiosissimo punto di domanda ai fan, che ora si chiedono quale novità abbia in serbo l'ex di Amici. Che Scanu stia per annunciare l'inizio di una nuova avventura televisiva? Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire cosa svelerà il cantante.

