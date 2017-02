VERISSIMO/ Anticipazioni e ospiti: Dayane Mello si racconta, parlerà della love story con Stefano Bettarini? (Puntata di oggi, 18 febbraio 2017)

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 18 FEBBRAIO 2017: DAYANE MELLO SI RACCONTA , DALL’ISOLA DEI FAMOSI ALL’AMORE PER STEFANO BETTARINI - Nella nuova puntata di Verissimo, che andrà in onda oggi pomeriggio a partire dalle 16.30, si parlerà di tutte le novità del mondo della tv e dello spettacolo. Per il reality più amato della stagione di Canale 5, L’Isola dei Famosi 2017, Sivlia Toffanin incontrerà la prima eliminata di questa edizione, Dayane Mello, che di recente ha fatto parlare di sé non solo per la sua permanenza in Honduras ma anche per la storia d’amore con Stefano Bettarini. La modella, nel salotto del sabato pomeriggio di Canale 5, racconterà la sua esperienza come naufraga di Cayo Cochino e rivelerà tutti i retroscena sulla storia d’amore che negli ultimi giorni ha fatto parlare tutto il mondo del gossip. Ad annunciare la presenza in studio di Dayane Mello, la fan page ufficiale di Verissimo, che ha dato appuntamento ai suoi fan a oggi pomeriggio: “Dayane Mello, la prima eliminata dell'Isola dei Famosi, si racconta sabato a Verissimo!”. Se volete visualizzare il post su Facebook, potete cliccare qui.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 18 FEBBRAIO 2017: PAOLA CORTELLESI E ANTONIO ALBANESE PER LA PRIMA VOLTA NEL SALOTTO DI SILVIA TOFFANIN - Fra i tanti ospiti che si susseguiranno nella nuova puntata di Verissimo, ci saranno anche Paola Cortellesi e Antonio Albanese, che raggiungeranno il salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi e per presentare al pubblico di Canale 5 il suo nuovo film dal titolo “Mamma o papà”. La commedia, nelle sale cinematografiche dal 14 febbraio, racconta la storia di Valeria e Nicola, due coniugi decisi a separarsi ma in guerra per la custodia dei figli. Nel cast anche Claudio Gioè, Carlo Buccirosso e Matilde Gioli. Antonio Albanese e Paola Cortellesi, protagonisti della pellicola, racconteranno la loro lunga e gloriosa carriera con un’intervista in esclusiva, e sveleranno inoltre dettagli inediti del nuovo film e della vita sul set. Appuntamento, quindi, a oggi pomeriggio, quando Silvia Toffanin tornerà al timone della una nuova puntata di Verissimo per raccontare questa e tante altre storie legate al mondo della tv.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 18 FEBBRAIO 2017: SILVIA TOFFANIN INCONTRA HERNANDO DE “IL SEGRETO” - Cresce l’attesa per la nuova puntata di Verissimo, che nella puntata di oggi pomeriggio, per la pagina dedicata a Il Segreto, vedrà nel suo studio un ospite molto speciale, Angel De Miguel, l’attore che nella fortunata soap opera spagnola interpreta il misterioso Hernandos Dos Casas. L’attore, da poche settimane nel cast delle puntate italiane della telenovela, è pronto a incontrare il pubblico di Canale 5 nel salotto di Silvia Toffanin dove, con l’aiuto di filmati e servizi in esclusiva, racconterà tutti i dettagli sul suo personaggio, ricostruendo le vicende più importanti di questi ultimi appuntamenti, senza dimenticare le curiosità legate alle nuove trame e le anticipazioni per le puntate della prossima settimana. Quale sarà il destino di Hernando nella soap opera più amata di Canale 5? Questa e tante altre novità oggi, a partire dalle 16.30, nel talk show del sabato pomeriggio di Mediaset.

