VLADIMIR LUXURIA, L’OPINIONISTA DELL’ISOLA DEI FAMOSI OSPITE DA SILVIA TOFFANIN (VERISSIMO, PUNTATA 18 FEBBRAIO 2017) - Vladimir Luxuria, opinionista dell’Isola dei famosi 2017, sarà ospite nel pomeriggio di oggi, sabato 18 febbraio 2017, a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Vladimir Luxuria intratterrà i telespettatori del programmi raccontando come sta andando la sua esperienza da opinionista nel reality show di Canale 5. Prima dell’inizio del programma l’ed deputata di essere molto incuriosita da tre naufraghi in particolare: “Moreno o fa il giudice o canta, magari vedremo un Moreno diverso, Giulio Base è pluri-laureato, ha diretto Gasmann padre e figlio, ha una grande cultura, Malena è una donna molto forte e intelligente che dividerà l'opinione pubblica, soprattutto le donne…”. Riguardo invece all’idea di sostituire due grandi opinionisti come Signorini e la Venier, Vladimir aveva commentato: “Ho una grande responsabilità. Mediaset, forse in tema di saldi, ha scelto di avere una sola opinionista, non più un uomo e una donna, ma me. Ne ha preso uno ma è come se ne avesse due. Mara Venier e Alfonso Signorini hanno fatto il loro lavoro egregiamente”.

VLADIMIR LUXURIA, L’OPINIONISTA DELL’ISOLA DEI FAMOSI OSPITE DA SILVIA TOFFANIN: LA CARRIERA (VERISSIMO, PUNTATA 18 FEBBRAIO 2017) - Vladimir Luxuria, pseudonimo di Vladimiro Guadagno nasce a Foggia il 24 giugno 1965. Inizia la sua carriera a Foggia, dove fa diversi spettacoli dal vivo all'interno dei locali notturni della zona. Si trasferisce poi dove studia Lingue e Letterature Straniere, conseguendo la laurea con il massimo dei voti. Ha lavorato in radio e ha avuto anche esperienze come scrittrice, conduttrice, attrice, autrice. Vladimir Luxuria è in oltre una delle maggiori esponenti italiane del movimento LGBT. È stata eletta in parlamento come deputata della XV Legislatura durante il governo di Romano Prodi. È stata la prima transgender ad essere eletta nel Parlamento di uno Stato europeo. Nel corso della sua vita si è battuta per per il riconoscimento dei diritti dei gay nel mondo ed è andata a manifestare perfino in Russia contro Vladimir Putin.

