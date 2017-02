AGENTE 007: MISSIONE GOLDFINGER/ Su Rai Movie il film con Sean Connery, Bernard Lee e Gert Fröbe (oggi, 19 febbraio 2017)

AGENTE 007 - MISSIONE GOLDFINGER, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 19 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Agente 007 - Missione Goldfinger, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 19 febbraio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola d'azione e spionaggio dal titolo originale Goldfinger, realizzata nel 1964 e rappresenta il terzo della serie di film dedicati alla spia britannica creata dallo scrittore Ian Fleming. Questa pellicola fu girata da Guy Hamilton e vinse un premio Oscar per gli effetti sonori, e il British Film Institute lo ha messo tra i migliori cento film britannici del XX secolo. L'interprete principale, che dà il volto all'agente 007 James Bond, è Sean Connery che nel cast è affiancato da Gert Fröbe (Auric Goldfinger), Bernard Lee (M), Cec Linder (Felix Leiter), Lois Maxwell (Miss Moneypenny), Honor Blackman (Pussy Galore). Una delle immagini più famose di tutto il film è quella di Jill Masterson (Shirley Eaton) che viene uccisa da Goldfinger venendo interamente ricoperta d'oro. Per girare quella scena l'attrice fu realmente verniciata in tutto il corpo con colore dorato, la sua immagine così conciata venne definita la più erotica del decennio. Le scene invece girate a Fort Knox vennero realizzate negli studi britannici di Pinewood, dove il forte venne ricostruito con una dovizia di particolari tale da essere praticamente indistinguibile dall'originale. Durante la notte vennero persino messe delle guardie a controllare che dei ladruncoli non si intrufolassero per rubare qualcuno dei lingotti d'oro. Il modellino tridimensionale che Goldfinger usa nel film per pianificare il suo attacco oggi si trova davvero a Fort Knox e fa parte della sua esposizione permanente. Generalmente viene considerato uno dei migliori di tutta la saga, ed è anche uno di quelli che ha incassato di più al botteghino all'epoca della sua uscita sul grande schermo. Ma ecco in breve la trama del film.

AGENTE 007 - MISSIONE GOLDFINGER, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 19 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il nemico che questa volta i servizi segreti britannici chiedono a 007 di affrontare si chiama Auric Goldfinger. Goldfinger è un uomo ricchissimo che ha deciso di annientare tutte le riserve di oro degli Stati Uniti rendendo il deposito di Fort Knox radioattivo, tramite l'esplosione di una bomba. James Bond dovrà affrontare molti pericoli per contrastare questo piano criminale, aiutato dai congegni ideati per lui dal suo amico Felix e da Pussy Galore, prima alleata di Goldfinger ma poi pentitasi.

