ALESSANDRO GASSMANN E MARCO GIALLINI/ I protagonisti di “Beata ignoranza” ospiti da Fazio (Che fuori tempo che fa, 19 febbraio 2017)

ALESSANDRO GASSMANN E MARCO GIALLINI, I PROTAGONISTI DI “BEATA IGNORANZA” OSPITI DA FABIO FAZIO PER PROMUOVERE IL LORO NUOVO FILM (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 19 FEBBRAIO 2017) - Al grande tavolo di Che fuori tempo che fa siederanno anche Alessandro Gassmann e Marco Giallini, protagonisti di “Beata ignoranza, il film diretto da Massimiliano Bruno che uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 23 febbraio. Dopo essere saliti sul palco di Sanremo 2017, gli attori racconteranno la loro pellicola nel programma di Fabio Fazio spiegando com’è nata l’idea della loro collaborazione. Giallini e Gassmann avevano già lavorato insieme sul set di Tutta colpa di Freud, dove Marco Giallini interpretava uno psicanalista e Alessandro Gassman un cinquantenne deluso dalla vita e amante della figlia di Marco, in quel momento diciottenne. Un anno dopo, nel 2015, i due attori sono stati invece protagonisti insieme di Se Dio Vuole, con Gassmann nei panni di un prete atipico e Giallini in quelli di un burbero chirurgo. La coppia ha dimostrato di saper divertire anno dopo anno, riscuotendo molto successo con ciascun film.

ALESSANDRO GASSMANN E MARCO GIALLINI, I PROTAGONISTI DI “BEATA IGNORANZA” OSPITI DA FABIO FAZIO PER PROMUOVERE IL LORO NUOVO FILM: LA TRAMA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 19 FEBBRAIO 2017) - In “Beata ignoranza”, l’ultimo film con Alessandro Gassman e Marco Giallini, gli attori interpretano due professori: Alessandro è un prof di matematica, molto aperto e sempre collegato ad internet e a tutto ciò che ne concerne. Marco è invece un professore assolutamente chiuso, che disprezza il computer e che apre un conflitto ideologico con Alessandro sin da subito. I due, inizialmente legati da una bella amicizia, hanno lasciato che rancori nati successivamente li allontanassero. I due professori si ritrovano così ad insegnare nella stessa scuola. Lì incontrano Nina, una giovane studentessa che li obbligherà a fare un esperimento: trovare l'equilibrio giusto, il primo cercando di non affidarsi solo la rete e il secondo provando ad entrare in contatto con il mondo “2.0”. A dare inizio a tutto una litigata in classe che, ripresa dagli studenti, finirà in rete diventando virale.

© Riproduzione Riservata.