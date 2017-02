AMORE CON INTERESSI/ Su La5 il film con Gabrielle Anwar, Michael J. Fox, Udo Kier e Debra Monk (oggi, 19 febbraio 2017)

AMORE CON INTERESSI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 19 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Amore con interessi, il film in onda su LA5 oggi, domenica 19 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola dal genere commedia che è stata interpretata da attori molto noti dal pubblico italiano come Gabrielle Anwar, Michael J. Fox, Udo Kier e Debra Monk. Il lungometraggio è stato prodotto nel 1993 negli Stati Uniti d'America per la regia di Barry Sonnenfeld. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

AMORE CON INTERESSI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 19 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Doug è un uomo molto volenteroso, il giovane fa il portiere presso un famoso albergo, che si trova nella città di New York. Al ragazzo piace il suo lavoro, perchè gli permette di incontrare parecchia gente, ma nel suo cuore ha un desiderio grande. Il suo sogno infatti è quello di poter aprire un lussuoso hotel di sua proprietà. Doug passa la sua vita a risparmiare denaro. Inoltre l'uomo è molto apprezzato dai suoi colleghi di lavoro, che lo aiutano anche quando costui si trova in difficoltà nel cercare di soddisfare i bisogni degli ospiti dell'albergo. Un giorno, mentre si trova nell'hotel, il portiere incontra una giovane. La ragazza si chiama Andy. Doug cerca di corteggiare la donna, ma quest'ultima gli dice che tra loro non può succedere nulla, in quanto lei ha già un compagno. Andy infatti ha una relazione extraconiugale con un uomo d'affari molto conosciuto, che si chiama Christian Hanover. Quest'ultimo è anche l'imprenditore a cui Doug deve chiedere un prestito, per realizzare il suo sogno. Un giorno il portiere riesce a parlare con Hanover e gli presenta il progetto dell'albergo, che intende aprire. Christian gli promette di studiare le carte del progetto di Doug. In aggiunta l'imprenditore prega il portiere di trascorrere con Andy il tempo libero, in cui i due amanti non possono vedersi. Doug non vuole stare accanto ad Andy, perchè è seriamente innamorato della donna. Alla fine, comunque, promette a Christian di fare compagnia alla ragazza, quando l'imprenditore non può stare con lei. Improvvisamente, un impiegato del fisco inizia a fare delle indagini su Doug. Nel frattempo Andy scopre che il funzionario è stato imbeccato da Christian, che vuole impedire al portiere di aprire un hotel di cinque stelle di sua proprietà. Rimasta molto delusa, la donna sceglie di interrompere la sua relazione clandestina con Hanover. La giovane poi scopre che per l'imprenditore non prova più nulla. La ragazza infatti è innamoratissima di Doug. Andy confessa al portiere il suo amore e i due si mettono finalmente insieme. Ad un certo punto, la coppia si sposa e parte per il viaggio di nozze. Al ritorno dalla luna di miele, Doug riceve una telefonata interessante. A chiamarlo è un ospite dell'albergo, in cui il portiere lavora. L'uomo comunica a Doug che ha visto le carte del suo progetto e che ha deciso ad aiutarlo a costruire il suo albergo. Doug è molto felice della notizia e finalmente può concretizzare il sogno di costruire un bellissimo hotel tutto suo.

