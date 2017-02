Amici 2017 / Ed. 16, anticipazioni: Rosario e Serena i nuovi allievi, ecco chi sono (Oggi, 19 febbraio)

Amici 16, 2017: anticipazioni e news, Rosario Canale e Serena De Bari i nuovi allievi – L’ultimo appuntamento speciale di Amici 2017 è stato ricco di amare sorprese per i fans del talent show di Maria De Filippi. A poche settimane dall’inizio del serale, infatti, c’è stata una vera e propria rivoluzione nella scuola con gli addii di Alessio Mininni, Elisa Vismara e Francesco Parrino. Al loro posto, tra i banchi di Amici 2017 sono arrivati Rosario Canale e Serena De Bari, ma chi sono i nuovi cantanti di Amici 16? Rosario Canale, ha 24 anni ed è riuscito a conquistare un banco della scuola più famosa d’Italia dopo anni di provini vincendo la sfida con Francesco Parrino. Il suo nome, però, è già conosciuto nel mondo della musica italiana. Rosario, calabrese e laureato in musica infatti, è già un autore affermato. Canale è autore di testi cantati da Valerio Scanu, Zero Assoluto, Marco Mengoni (Ricorderai l’amore) e Lorenzo Fragola. Suoi, infatti, il brano “Infinite volte” di Fragola e “Oramai”, la canzone con cui Lele Esposito ha vinto Sanremo Giovani 2017. Un talento vero che spera di affermarsi anche come interprete nella scuola di Amici. Serena De Bari, invece, ha solo 17 anni ed è entrata nella scuola di Maria De Filippi dopo aver vinto la sfida con Elisa Vismara. Anche lei, tuttavia, pur essendo giovanissima, ha già la sua esperienza nel mondo della musica avendo pubblicato alcuni inediti come Troppo Fragile e Quando finisce L’estate. Anche Serena, dunque, è un talento interessante. I due riusciranno ad arrivare al serale?

