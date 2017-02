Antonio e Sara, storia di multe/ C'è posta per te, Maria De Filippi svela un segreto del suo passato...

C'è posta per te, la storia di Antonio e Sara divide il pubblico: l'indecisione di lei e l'intervento di Maria De Filippi - Tra le storie protagoniste di questa nuova puntata di C'è Posta per te c'è stata quella di Antonio e Sara, due ex fidanzati. È lui che chiede perdono a lei per i suoi grandi errori e soprattutto per una multa non pagata di 300 euro. In lacrime il ragazzo ha deciso di invitare anche i genitori della sua ex fidanzata per chiedere in primis scusa a loro due e poi a chiedere il perdono di Sara. Madre e padre di Sara si sono schierati subito contro il ragazzo, portando anche Sara a decidere alla fine di chiudere la busta. "Non me la sento, mi ha già fatto soffrire troppo - ha dichiarato la ragazza, che ancora aggiunge - Provo tanta rabbia, tanto dolore, è stata la storia più importante della mia vita ma non lo so se ti amo ancora" ha ancora aggiunto. "Sei bugiarda perchè l'hai detto a mia sorella l'altro giorno" ha allora risposto Antonio, suscitando l'intervento del padre di lei: "Mia figlia ti ama davvero ma tu non la meriti" ha allora dichiarato il signor Salvatore.

C'è posta per te, Sara indecisa apre e chiude la busta: l'intervento di Maria De Filippi è determinante - La situazione è però notevolmente cambiata quando Maria De Filippi ha preso la situazione in mano parlando a cuore aperto ai genitori di Sara: "Io multe non le ho pagate per 12 anni e chiedevo al postino di non farle recapitare a mia mamma e mio padre, fino a quando, un giorno, è arrivato l'ufficiale giudiziario a casa" ha raccontato la conduttrice, svelando un dettaglio inedito del suo passato affine alla storia di Antonio. Ma il racconto della De Filippi non è bastato a far cambiare idea ai genitori di Sara, tanto che quest'ultima ha deciso di chiudere la busta. Ancora una volta l'intervento della De Filippi è stato necessario per fare breccia nell'indecisione della ragazza che, dopo le parole di Maria, cambia idea e decide di aprire la busta per parlare fuori con Antonio e chiarire una volta per tutte. Una decisione che, tuttavia, porta i genitori a lasciare lo studio.

© Riproduzione Riservata.