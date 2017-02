Belen Rodriguez / News: un brusco risveglio nella quotidianità milanese (oggi, 19 febbraio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: DOPO LA VACANZA AUSTRALIANO RITORNO AD UNA DIFFICILE REALTÀ (OGGI, 19 FEBBRAIO 2017) – La showgirl argentina Belen Rodriguez è appena rientrata dalla vacanza che si è concessa in terra australiana al fianco del suo amato Andrea Iannone. Infatti, il motociclista italiano è stato alle prese con le prove della MotoGp in vista della prossima stagione e ne ha approfittato per trascorre qualche giorno assieme alla propria amata nell’affascinante terra dei canguri. Il ritorno di Belen alla realtà di tutti i giorni non è stato dei migliori e non solo in ragione della fine di un periodo di relax. Infatti l’argentina assieme alla sorella dovrà comparire davanti al giudice che si sta occupando della situazione del suo ex compagno Fabrizio Corona. In particolare Belen dovrà raccontare della situazione economica dello stesso Corona dal 2008 al 2012. Come se non bastasse in questi giorni è anche uscita la notizia di gossip secondo la quale la fine del matrimonio con Stefano De Martino sia arrivata in ragione del tradimento di quest’ultimo e nonostante lei stessa abbia fatto tutto il possibile per evitarla.

