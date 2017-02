C’è Posta Per Te, Top & Flop della sesta puntata: Gerry Scotti e De Martino assoluti protagonisti Andiamo subito ad esaminare la sesta puntata di C'è Posta Per Te con i top e flop della serata. La storia d'apertura, quella con Stefano De Martino e Gerry Scotti protagonisti, ci è piaciuta davvero tanto. Papà Lillo si è presentato nel salotti di Maria De Filippi per chiedere scusa alle sue figlie Antonella e Nicoletta, sostenendo di averle lasciate sole nel momento del bisogno e di essersi chiuso in se stesso dopo la morte della moglie. Una storia molto toccante, come confermano le lacrime del buon Gerry Scotti e di Stefano De Martino. Non ha colto nel segno, invece, la storia di Ilaria e Sabrina, mamma e figlia, separate da oltre un anno e mezzo dopo la separazione della donna dal marito per un tradimento. Sua figlia ha accettato la nuova storia di sua madre, ma non le ha mai perdonato l'assenza e il vuoto che ha lasciato dentro di lei in quest'ultimo periodo. Dal punto di vista emozionale è stata una storia meno coinvolgente di altre, forse per la sorprendente freddezza che Ilaria ha mostrato nel faccia a faccia con sua madre.

© Riproduzione Riservata.