CONVICTION / Anticipazioni puntata 19 febbraio 2017: nuovo amore per Wallace, come la prenderà Hayes?

CONVICTION, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 19 febbraio 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Conviction, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "#StayWoke". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Hayes (Hayley Atwell) cerca di ricucire i rapporti con il fratello, che ancora non vuole risponderle. Decide quindi di buttarsi a capofitto su un nuovo caso, riguardo ad un ragazzo accusato di aver ucciso la famiglia che lo ha accolto. Intanto, Frankie (Manny Montana) fa visita a Rey (Ian Paola), un suo ex compagno di cella, che vorrebbe far assistere da Hayes. L'FBI consegna in seguito i diversi fascicoli su Debra Porter (Sarah Stevens), la vittima, mentre Hayes cerca di scusarsi anche con Wallace (Eddie Cahill), per via dell'inchiesta a cui è sottoposto a causa sua. Il capo tuttavia ritiene che il loro rapporto potrà essere solo di tipo professionale. Facendo qualche ricerca, Tess (Emily Kinney) scopre che una prova importante non è stata presentata dalla difesa di Will Jarrett (Grayson DeJesus) e che è stato questo particolare a portarlo in prigione. La suola della scarpa riconduce la squadra verso David (Kelly AuCoin), il marito di Debra, che due mesi prima del delitto si era rivolto ad un divorzista. L'uomo rivela tuttavia che le tensioni con la moglie erano dovute alla diversa educazione che volevano per il figlio Sean (Thomas E. Sullivan) e di aver regalato le scarpe al giardiniere. Luis Torres (Nicco Lorenzo Garcia) ammette invece di aver prelevato diversi soldi alla coppia e di aver preso le scarpe nella spazzatura, oltre che aver cercato di rianimare Porter. Afferma inoltre che Jarrett gli ha spezzato il braccio in più punti, mentre Jarrett riferisce di aver affrontato il giardiniere dopo averlo sorpreso ad uscire dalla villa dei Porter. Dopo aver cercato invano il perdono di Jackson (Daniel Franzese), Hayes decide di rivolgersi alla madre per avere un supporto. Harper (Bess Armstrong) le fa notare invece che non si è mai esposta con Wallace dal punto di vista sentimentale e di provare a parlargliene, per poter risolvere le tensioni fra loro. Dopo aver trovato l'arma del delitto, la squadra ha un elemento in più contro Luis, ma Hayes è convinta che lo abbiano incastrato. Scoprono infatti dalla videosorveglianza che Sean potrebbe essere il reale assassino, soprattutto perché non risultava nel collegio al momento del delitto. Dopo diverse pressioni, David rivela che Sean ha nascosto il coltello su ordine di Will, che lo avrebbe minacciato. Quando Will viene informato dei fatti, decide di assumersi tutta la responsabilità dell'omicidio, ma Spencer (Shawn Ashmore) intuisce che stia cercando di proteggere Sean perché ne è innamorato. I due hanno quindi compiuto il delitto di Debra insieme, giocando sul fatto che sarebbe risultato un unico aggressore. Il medico legale ottiene invece la prova che la donna è stata uccisa da due persone diverse, una destrimana ed una mancina.

CONVICTION, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 19 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 6 "#STAYWOKE" - Dopo l'omicidio di un adolescente afroamericano da parte di un poliziotto, Hayes decide di scegliere il caso di Porscha Williams, un'attivista di coore che è stata condannata per l'omicidio del sergente Kelsey, avvenuto durante una protesta. Maxine si sente tuttavia in conflitto di interesse, dato che è sia un'ex poliziotta che una madre single, mentre Hayes incontra l'avvocato di Wallace, Naomi, che flirta con lei. In seguito, Tess rivela a Frankie di essere il testimone ocupare dell'omicidio della zia, avvenuto quando aveva appena 12 anni e che è stato identificato l'uomo sbagliato. Matty Tann è stato liberato infatti grazie alla prova del DNA dopo 5 anni di reclusione e Tess lo ha incontrato nel suo locale. Il team scopre invece che il testimone oculare potrebbe aver mentito sotto giuramento e che altri testimoni hanno confuso Porscha con un'altra donna molto simile. In seguito scopriranno che il mezzo del medico legale si trovava troppo vicino alla scena del crimine e che le ferite di entrata ed uscita potrebbero essere state confuse. Ore dopo, Hayes assiste ad un bacio fra Naomi e Wallace.

